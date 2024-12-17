سميرة عبدالعزيز: يوسف وهبي كان عنده هيبة وفاتن حمامة سيدة الشاشة

قالت الفنانة سميرة عبدالعزيز، سعيدة جدًا لأنني عملت مع الفنان يوسف وهبي، فقد كان يتمتع بهيبة كبيرة، وشعرت بالخوف الشديد منه في لقائنا الأول، أما الفنانة أمينة رزق، فهي أعظم أم في تاريخ السينما المصرية.

وأضافت سميرة، خلال مقابلتها لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، ان الفنانة سميحة أيوب هي أعظم سيدة في المسرح، فهي عندما تقف على خشبة المسرح تكون كالجبل، وتستحق لقب سيدة المسرح المصري.

وأوضحت سميرة، ان فاتن حمامة، فهي سيدة الشاشة المصرية، فكانت طبيعية جدًا، وعندما عملت معها، لاحظت كيف كانت تحضر أدوارها، فكانت تجلس وتراجع النص، تستمع إلى نفسها، تقلب الصفحات وتعيد الاستماع لنصوصها، وعندما سئلتها عما تفعله، قالت لي: أنا أستمع وأعبّر بوجهي وأفكر في كيفية تقديمه، وكان تركيزها على تعبيرات وجهها مع النص هو سر براعتها.