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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الزراعة: ضخ كميات من بيض المائدة للبيع في المنافذ المتنقلة

بيض
بيض
شيماء مجدي
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واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ضخ كميات من بيض المائدة للبيع في منافذها المتنقلة للمواطنين بأسعار مخفضة لرفع العبء عن كاهلهم.

قال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن ذلك يأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالمساهمة في خفض الأسعار، ومحاربة الغلاء، ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأشار الفولي، إلى أنه تم تسيير منافذ متنقلة لدعم العاملين في خمس وحدات داخل الهيئة العربية للتصنيع.

أضاف: أن تلك القوافل تواصل التنسيق مع المحافظات المختلفة، لضخ السلع والمنتجات المختلفة للبيع للمواطنين في الميادين العامة، في مراكزها المختلفة.

أشار رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، إلى مواصلة المرور على الجمعيات التابعة للإصلاح الزراعي لمتابعة الأعمال، وتنفيذ التكليفات، الخاصة بالتطوير، وتحسين الأداء وتقديم الخدمات للمستفيدين والمنتفعين.

وأضاف أنه تم مواصلة جهود إزالة التعديات على الأراضي الزراعية التابعة للهيئة، وبدء جهود إصلاح تلك الأراضي، وإعادة صلاحيتها للزراعة من جديد، لدخولها في منظومة الإنتاج الزراعي.

وزير الزراعة الزراعة وزارة الزراعة أسعار مخفضة بيض بيض المائدة

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