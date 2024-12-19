لحظة اعتراض صاروخ يمني في إسرائيل .. فيديو

أظهرت لقطات فيديو لحظة اعتراض الصاروخ الباليستي الذي أطلق فجر اليوم من اليمن باتجاه إسرائيل.

ووفق المشاهد المتداولة فقد أصابت شظايا الصاروخ بعض المركبات الراسية على جانب الطريق في المنطقة التي جرى فيها اعتراض الصاروخ.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم تفعيل صفارات الإنذار بعد إطلاق صاروخ باليستي من اليمن.

وأكد الجيش أنه تم اعتراض الصاروخ قبل دخوله الأجواء الإسرائيلية.

האזעקות במרכז: יורט טיל אחד ששוגר מתימן טרם חצה לשטח הארץ, ההתרעות הופעלו מחשש לנפילת שברי יירוט

@Doron_Kadosh @galdjerassi pic.twitter.com/789s2kIJhh — גלצ (@GLZRadio) December 19, 2024 הירי מתימן: בעקבות נפילת שברי מיירט, נזק רב נגרם לכלי רכב ורכוש ברמת אפעל. לא דווח על נפגעים pic.twitter.com/2PGXekS1EV — איתי בלומנטל 🇮🇱 Itay Blumental (@ItayBlumental) December 19, 2024

وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على "إكس" إنه "تم اعتراض صاروخ واحد أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذارات في وسط البلاد خشية سقوط شظايا من عملية الاعتراض".

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب وهشارون وهرتسليا وحولون.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن نظام Arrow اعترض الصاروخ الذي تسبب في إطلاق إنذارات في جميع أنحاء المنطقة الوسطى فجر اليوم، وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراضه قبل عبوره إلى إسرائيل.

وبحسب الصحيفة سقطت شظايا الصاروخ في مدرسة في رمات أفيل، وألحقت أضرارًا بالسيارات في المستوطنة.