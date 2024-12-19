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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

900 ألف جنيه إيرادات فيلم "مين يصدق" في أسبوع

مين يصدق
مين يصدق
قسم الفن
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حقق فيلم مين يصدق للمخرج زينة أشرف عبد الباقي ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 60% ليحقق أكثر من 900 ألف جنيه في الأسبوع الثالث لعرضه. 

وتصل إجمالي إيرادته إلى 2.4 مليون جنيه في شباك التذاكر المصري، ليضعه فى المركز الثالث بين الأفلام المصرية في الأسبوع المنتهي ليلة الثلاثاء 18 ديسمبر.

فيلم مين يصدق بطولة الفنان الشاب  يوسف عمر والذي يجسد شخصية  باسم شاب محتال يتعرف على فتاة تعاني من فقدان هويتها في الحياة ويقنعها بالمشاركة في عمليات النصب التي يقوم بها ما يورطهما في العديد من المشاكل ويضع قصة حبهما على المحك.

يشارك في بطولة الفيلم شريف منير، وجايدا منصور، ومن إخراج زينة عبد الباقي التي شاركت في التأليف مع مصطفي خالد بهجت، وقبل انطلاقه بدور العرض، نافس الفيلم في مسابقة آفاق السينما العربية ضمن فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وتعاقد يوسف عمر مؤخراً على دور البطولة أمام النجمة غادة عبد الرازق بمسلسل شباب امرأة الذي ينافس في الموسم الرمضاني 2025، وهو مأخوذ عن رواية أمين يوسف غراب التي تحمل نفس الاسم، وكتب لها السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ومن إخراج أحمد حسن، ليكون المسلسل نسخة عصرية مختلفة عن الفيلم الذي أُنتج عام 1956 بطولة تحية كاريوكا وشكري سرحان. كما بدأ يوسف عمر تصوير دوره في مسلسل مملكة الحرير المقرر عرضه قريباً على منصة Watch It، والمسلسل من إخراج بيتر ميمي.

يوسف عمر مين يصدق زينة أشرف عبد الباقي

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