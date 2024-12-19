القصة الكاملة لسائق مطروح.. ادعى العثور على 8 ملايين جنيه وكرمته الأوقاف

فى واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا بمحافظة مطروح، بادعاء سائق تاكسي العثور على مبلغ 8 ملايين جنيه داخل جوال على كوبرى فوكة بطريق مطروح اسكندرية الساحلى.

واسدل الستار على هذه القضية بالقبض على السائق بعدما تبين عدم صحة الواقعة وهدفه خداع المواطنين والحصول منهم على تبرعات مقابل أمانته في تسليم المبلغ المالي.





البداية بقيام سامح .ر سائق مطروح بالإعلان على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، بالعثور على جوال بداخله مبلغ كبير علي الطريق الساحلي وعلى صاحب المبلغ الإدلاء بمواصفات المبلغ لأخذه.



وضع رقم تليفونه بالمنشور

وقام سامح بوضع رقم تليفونه الشخصي على المنشور وذلك كما ادعى حتى يتمكن أصحاب المبلغ من الاتصال عليه.



رفض أخذ مكافأة مليون جنيه

وادعى سامح فى منشور آخر أنه توصل لصاحب المبلغ المفقود منه، وهو تاجر موبيليا من دمياط وإجمالى المبلغ الذ.ى سلمه له 8 ملايين جنيه، مؤكدا أنه رفض أخذ مبلغ مليون جنيه كمكافأة له.

يعيش فى منزل متهالك

وأكد سامح أن صاحب المبلغ المفقود بعد رفضه أخذ المكافاة قام بتصوير منزله على غير علم منه ونشره على موقع التواصل الاجتماعي وهو غير راض على هذا الإجراء.

جدل واسع

الرواية أثارت موجة من الجدل خاصة بعد أن تسابقت وسائل الإعلام فى اللقاء بسامح، حيث أشار البعض إلى الإشادة الكبيرة به كنموذج فريد، بينما كانت هناك انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف البعض السائق بأنه "محتال مبتكر"، بينما علق آخرون بسخرية: "واضح إنه كان فاكر نفسه بطل فيلم!".



الأوقاف تكرمه

الاهتمام بسامح لم يتوقف على وسائل الإعلام فقط أو المواطنين، بل امتد إلى مديرية أوقاف مطروح، والتي قامت بدعوه سامح واللقاء به بمديرية الأوقاف، وأثنت على هذا التصرف وقامت بمكافأته بكتاب الله كهدية لشخص مثالا للأمانة الحقيقة.

بيان الداخلية

على عكس المتوقع أصدرت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بيان حقيقة ادعاء أحد الأشخاص بمحافظة مطروح بعثوره على جوال بداخله مبلغ (8 مليون جنيه) وقيامه بتسليم المبلغ لصاحبه .. والتي تداولته بعض المواقع الإخبارية.

بالفحص تبين أن الشخص المذكور قد اختلق الواقعة بمساعدة أحد الأشخاص بهدف خداع المواطنين والحصول منهم على تبرعات مقابل أمانته في تسليم المبلغ المالي تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين.

القبض على سامح

ألقت أجهزة الأمن القبض على سامح سائق تاكسي بمحافظة مطروح بعد أن ادعى العثور على حقيبة تحتوي على 8 ملايين جنيه في أحد الطرق السريعة، زاعمًا أنه يرغب في تخصيص المبلغ لجمع التبرعات ومساعدة المحتاجين.

اعتراف المتهم





حبس سامح رجب سائق مطروح



قررت نيابة مطروح اليوم الخميس حبس سائق مطروح سامح. ج لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق على خلفية اتهامه بالادعاء بالعثور على مبلغ 8 مليون جنيه في الطريق وتسليمها لصاحبها.

وقد كشفت التحقيقات اختلاق المتهم الواقعة بمساعدة أحد الأشخاص بهدف خداع المواطنين والحصول منهم على تبرعات مقابل أمانته.