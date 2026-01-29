إصابة شخص باختناق نتيجة حريق محدود بشقته في أسوان

تعرض شخص لحدوث إختناق نتيجة نشوب حريق محدود داخل شقة سكنية بجوار موقف قرية الرمادي بمركز إدفو شمال أسوان دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو إخطاراً يفيد بنشوب الحريق في الشقة السكنية، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة.

حريق محدود

وأدى الحريق إلى إصابة شخص واحد باختناق نتيجة الأدخنة الكثيفة، وتم نقله إلى مستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وباشرت الأجهزة المختصة معاينة موقع الحريق للوقوف على ملابساته وتحديد أسبابه، وتم تحرير محضر بالواقعة .