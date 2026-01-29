قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منها ريال مدريد وباريس سان جيرمان.. الفرق المتأهلة لملحق دوري أبطال أوروبا
ما هي أفضل ليلة في العام.. القدر أم النصف من شعبان؟
سماع دوي إطلاق نار وانفجارات يضربان محيط مطار نيامي الدولي بالنيجر
انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر
كواليس أزمة عواد في معسكر الزمالك ليلة مباراة بتروجت.. فيديو
كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل
انفراد| على طريقة أفلام الأكشن.. لصوص يحفرون نفقا ويسرقون 3 غرف كهرباء بمستشفى بحلوان
الولايات المتحدة.. الحكم بالسجن 15 عامًا لمتهم بالتواطؤ مع إيران
تصعيد خطير بين واشنطن وطهران.. الحرس الثوري يهدد برد غير مسبوق
كاتب صحفي: ترامب يتعامل مع مصر باحترام واضح ويعتبر القاهرة ليست طرفا في صراعاته
حشد عسكري وتهديدات محتملة.. ماذا تريد واشنطن من طهران ؟
لدينا خطط لكل السيناريوهات.. الحرس الثوري الإيراني يرد على تصريحات ترامب
إصابة شخص باختناق نتيجة حريق محدود بشقته في أسوان

محمد عبد الفتاح

تعرض شخص لحدوث إختناق نتيجة نشوب حريق محدود داخل شقة سكنية بجوار موقف قرية الرمادي بمركز إدفو شمال أسوان دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

تلقت الجهات المعنية بمركز إدفو إخطاراً يفيد بنشوب الحريق في الشقة السكنية، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة.

حريق محدود

وأدى الحريق إلى إصابة شخص واحد باختناق نتيجة الأدخنة الكثيفة، وتم نقله إلى مستشفى النيل التخصصي بمدينة إدفو لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وباشرت الأجهزة المختصة معاينة موقع الحريق للوقوف على ملابساته وتحديد أسبابه، وتم تحرير محضر بالواقعة .

