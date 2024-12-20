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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

فن وثقافة

عرض 65 فيلما في الدورة الـ 14 لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

مؤتمر مهرجان الأقصر
مؤتمر مهرجان الأقصر
محمد نحلة
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أقيم اليوم الجمعة المؤتمر الصحفى المهرجان الأقصر للسينما الأفريقية للإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة عشر والتى تحمل اسم قمر 14، بحضور السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان وعزة الحسيني مديرة المهرجان والفنان محمود حميدة الرئيس الشرفى لهذه الدورة، وأحمد مراد عضو لجنة التحكيم.

واعلن خلال المؤتمر الصحفي عن عرض 65 فيلما من 35 دولة متنوعين بين الروائية الطويلة والقصيرة.

وقال سيد فؤاد :" علينا ان نستمر في دعم السينما، ونحن مررنا بظروف صعبة في المهرجان، فقد صممنا على اقامته رغم كل الظروف الصعبة، ففي احد السنوات تعرضنا لكورونا، وأقمنا الدورة.

وتابع:" نحن ندعم غزة ولبنان وكل الدول التي تمر بصعاب، ودور الفن ان يقدم القضايا، ويكون ايضا متنفس  للناس".

بوستر مهرجان الأقصر

وأطلق مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ملصق  بوستر الدورة الرابعة عشرة تحت شعار السينما الأفريقية قمر 14  The full moon of African cinema.

يأتي هذا الشعار بمناسبة الدورة الرابعة عشرة وتأثير سحر القمر المكتمل على كل شيء في الحياة حولنا من بحار وأنهار و زرع وكل الكائنات الحية، وكل ما في السماء والأرض يتأثر بحركة القمر، وصعود  السينما الأفريقية عالمياً من خلال تمثيلها في كافة المهرجانات السينمائية العالمية وارتفاع الطلب عليها من المنصات المختلفة يؤكد مدى الجاذبية  فيها بتعدد ثقافتها.

صمم ملصق الدورة الـ 14، الفنان التشكيلي محمد عبلة الذي صرح قائلا: فكرة وروح البوستر جاءت من خلال الاستعانة بمفردات الشعار الخاص بالمهرجان في دورته الرابعة عشرة، وهو ( السينما الأفريقية قمر 14)، فالفكرة هنا عن اكتمال القمر لدى الشعوب العربية والأفريقية والميثولوجيا والأساطير في أفريقيا، فاكتمال القمر له معاني كثيرة، ولكني في تصوري وضعت القمر المكتمل وكل الأشياء تذهب إليه، فقارة أفريقيا منطلقة ناحية القمر، وجعلت الفنان السينمائي ( راكب أحلامه) من خلال بساط الريح وسنجد أن العنصر الرئيسى في الكرة الأرضية هي أفريقيا التي تنطلق إلى النور وإلى اكتمال القمر، فالأقصر اصبحت بحق عاصمة للسينما الأفريقية تجمع مبدعيها فوق منصة واحدة تسير بهم مثل بساط الريح.

وقال السيناريست سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر أن التراث المصري والشعبي يصف دائما الجمال و اكتماله بأنه " قمر 14"، ونحن الآن في الدورة الرابعة عشرة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، والسينما الأفريقية الآن في حالة اكتمال وجمال وصعود، والمهرجان هذا العام في دورته الرابعة عشرة حقق بعضا أو جزءا كبيرا من جمالياته، ورسوخه، ولذلك أصبحت هذه الدورة تحمل هذا الشعار ( السينما الأفريقية قمر 14) . 
 

مهرجان الأقصر تفاصيل مهرجان الأقصر مؤتمر مهرجان الأقصر

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