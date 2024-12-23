الزراعة العضوية ترفع أرباح المزارعين وتحسن جودة الإنتاج المحلي والتصديري

أكد سعد عبدالخالق جعفر، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية بمركز البحوث الزراعية، أن تبني الزراعة العضوية يتيح للمزارعين تحقيق عوائد مالية أعلى، حيث تزيد نسبة الربح للمنتجات العضوية بأكثر من 47% مقارنة بالمنتجات التقليدية عند بيعها داخل السوق المحلي.

وأضاف عبدالخالق، خلال ظهوره في برنامج "الخلاصة" على قناة "المحور"، أن التصدير يعزز هذه الربحية بشكل أكبر، مما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير العملة الصعبة وتحسين مكانة مصر في الأسواق العالمية.

وأشار إلى أن الزراعة العضوية توفر فوائد بيئية واقتصادية للمزارعين، من بينها زيادة الدخل والحفاظ على التوازن البيئي في المناطق الزراعية.

وأوضح أن الإنتاج الحيواني العضوي يمثل ميزة إضافية، حيث تكون اللحوم خالية من الملوثات الكيميائية ومتبقيات المبيدات، مما يعزز قيمتها الصحية والجودة العالية التي تميزها.