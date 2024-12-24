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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

محافظ دمياط يلتقي بالمستثمرين بالمنطقة الحرة بميناء دمياط

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي
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التقى  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم بمكتبه، مع ياسر خاطر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة، حيث تقدم بالتهنئة له لتوليه هذه المهمة ، كما أعرب عن خالص أمنياته له بدوام التوفيق والسداد،  وتحقيق المردود الايجابى على المنطقة والمستثمرين بها .

وجاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط ، وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالمنطقة وآليات توفير مناخ ملائم للاستثمار بها ، و اللوائح المنظمة للمشروعات بها طبقًا لضوابط المناطق الحرة ، وكذلك موقف خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية والبنية التحتية بالمنطقة.

وأكد " محافظ دمياط " اهتمامه بهذا الملف ، حيث أشار إلى قيامه بزيارة المنطقة وعدد من المصانع بها للوقوف ميدانيًا على سير العمل و مدى الالتزام باشتراطات السلامة و المعايير البيئية ، وأوضح أن المحافظة تعمل جاهدة على مواجهة التحديات التى تواجه منظومة الاستثمار ودعمها بشكل كامل ، و جذب المستثمرين بما يدعم عجلة الاقتصاد و التنمية،  ولفت أنه يتم العمل وفقًا لرؤية واستراتيجية محددة لإنشاء المنطقة الحرة الجديدة، بما يساهم فى ضخ استثمارات جديدة ودعم تلك الأهداف .

وعلى جانب آخر، التقى " المحافظ " مع عدد من المستثمرين بالمنطقة،  لمناقشة رؤية المنطقة وخريطة الاستثمار لعام ٢٠٢٥ ، و آليات الاعداد لمؤتمر سنوى لتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية وأهميتها لدعم عجلة التنمية على أرض المحافظة ورعاية المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية لهم ، حيث ناقش " الدكتور أيمن الشهابى " آليات تعزيز التعاون فى هذا السياق و بما يدعم أهداف التنمية المجتمعية وأيضًا الجهود المبذولة لتطوير المنطقة وتوفير المناخ   الملائم للمستثمرين ، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتلك المخططات .

دمياط محافظ دمياط المستثمرين

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