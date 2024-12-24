شبانة يكشف سبب عدم احتفال لاعبي الأهلي مع الجمهور عقب مباراة شباب بلوزداد

كشف الإعلامي محمد شبانة، سبب عدم ذهاب لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للجمهور عقب نهاية مباراة شباب بلوزداد الجزائري، للاحتفال معهم بالفوز.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" سألت عن سبب عدم ذهاب اللاعبين للجمهور أمس، اتقالي كان هناك قلق من استمرار الهتافات مع اللاعبين عقب المباراة، ففضل محمد رمضان مغادرة اللاعبين الملعب والتوجه لغرفة الملابس".

وتابع:" كان يجب أن يذهب لاعبي الأهلي للجمهور وتعتذر، لأن غضبه من عدم الفوز على باتشوكا ده غضب الأبطال، بسبب عدم التأهل لنهائي البطولة، ومع حدث أمس كان مجرد سوء تفاهم، والبعض حاول يغذي الأمر ويشوه حالة حلوة ونادرة في مصر".

وواصل:" على الجمهور أن يحافظ على ناديه، وعلى النادي أن يحافظ على الجمهور، وإنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، كان سعيد بتواجد الأهلي في افتتاح كأس العالم للأندية مع إنتر ميامي لأن الجمهور سيزحف من كل مكان في العالم لحضور المباراة".

وأكمل:" عمر ما كان الجمهور يتدخل في الإدارة، والجمهور لازم يعرف أنه لا دخل له في الإدارة ولكن من حقه الغضب والتعبير عن غضبه، وطول عمر الأهلي بيمتاز بالاستقلالية".