نشرة الفن| ميدو فايد يكشف سبب عدم مشاركة فيلمه بمهرجان القاهرة الدولي .. دنيا سمير غانم تروّج لأحدث أعمالها المسرحية بهذه الطريقة

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المحلية والعالمية نستعرض أبرزها في السطور التالية

ميدو فايد يكشف سبب عدم مشاركة فيلمه بمهرجان القاهرة الدولي.. وحقيقة ارتباطه|خاص

كشف الفنان ميدو فايد حقيقة عدم مشاركة فيلمه “طريق جديد” بالدورة السادسة من مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

مكسرة الدنيا .. دنيا سمير غانم تروّج لأحدث أعمالها المسرحية بهذه الطريقة

روّجت الفنانة دنيا سمير غانم لأحدث أعمالها المسرحية “مكسرة الدنيا” على موسم محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض.

إسماعيل فرغلي باكيًا: لم أقصر مع زوجتى في شيء.. وبزعل لو نسيتها

تحدّث الفنان إسماعيل فرغلي عن زوجته الراحلة والتى رحلت عن عالمنا منذ فترة بعد صراع مع المرض، مؤكدًا أنه لم ينساها ودائمًا يتذكرها.

موعد وتفاصيل حفل كاظم الساهر في أبو ظبي

يستعد القيصر كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي جديد فى أبو ظبي ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد ، وذلك يوم 8 فبراير من عام 2025 ، ومن المقرر أن يقدم باقة من أغانيه المميزة التى ينتظرها جمهوره