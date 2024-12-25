السبت.. احتفالية القومي للسينما باليوم العالمي لذوي الهمم

يقيم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما وبمشاركة مكتبة مصر العامة بالدقي إحتفالية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم وذلك يوم السبت ٢٨ ديسمبر في تمام الساعة ١١ظهرا وذلك بمقر مكتبة مصر العامة بالدقي، وذلك في إطار احتفالات وزارة الثقافة باليوم العالمي لذوي الهمم.



وتتضمن الإحتفالية إقامة ورشة حكي للأطفال مع الباحثة عزة رياض عبد الباري الباحثة في فنون التراث بأكاديمية الفنون وأيضا ورشة قص ولزق للأطفال وفقرات موسيقية وفقرة للطفل خالد الملقب بطفل التنورة وخلال اللقاء بتم توزيع هدايا وجوائز علي الأطفال المشاركين بإحتفالات ذوي الهمم . بحضور السفير رضا الطايفي مدير صندوق مكتبات مصر العامة والأستاذة رانيا شرعان مديرة مكتبة مصر العامة بالدقي.



يذكر أن مركز الثقافة السينمائية ٣٦ ش شريف التابع للمركز القومي للسينما يحرص علي المشاركة في المناسبات العامة والقومية وإتاحة المشاركة للفئات العمرية المختلفة.

تشرف علي الفعاليات الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية .وتقام الإحتفالية يوم ٢٨ ديسمبرفي تمام الحادية عشر ظهرا بمكتبة مصر العامة بالدقي.