اقتصاد السعودية.. أمير جازان يدشن مشروعات تنموية بـ 12.6 مليار ريال

دشَّن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور وزير البلديات والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل بمقر الإمارة مشروعات بقيمة 12.6 مليار ريال تضمنت 465 مشروعًا في المجالات البلدية والإسكان بتكلفة بلغت 7.7 مليار ريال، ووضع حجر الأساس لـ87 مشروعًا بتكلفة تبلغ 4.9 مليار ريال.

ونوَّه عبدالعزيز من دعم واهتمام بالمشروعات التنموية التي تخدم المواطن والمقيم، وتسهم في رفع جودة الحياة بالمدن ضمن رؤية المملكة 2030، داعيًا إلى تضافر الجهود ومواصلة العمل لبلوغ الأهداف المنشودة التي من شأنها تحقيق التنمية المستدامة وخدمة المواطنين والمقيمين في جميع المجالات.

وتضمنت المشروعات التي تم تدشينها؛ 45 مشروعًا في مجال الإسكان، و 197 مشروعًا للنظافة وتشغيل المدن، و 210 مشروعات في البنى التحتية، و25 مشروعًا استثماريًا، إلى جانب المشروعات التي تم وضع حجر أساسها وتشمل 32 مشروعًا استثماريًا، و51 مشروعًا في البنى التحتية، و 4 مشروعات في مجال الإسكان.