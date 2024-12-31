قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة الكاتب الكبير بشير الديك
ملابس ثقيلة وكمامة.. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار ليلة رأس السنة ..فيديو
التخطيط: 133,1 مليار جنيه استثمارات خاصة في الربع الأول من 2024/2025
التنمية المحلية: فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء
وزير العمل: لا تهاون مع شركات عمالة موسم الحج غير الملتزمة
الجرام بـ3720 جنيها.. أسعار الذهب اليوم وتوقعات مستقبل المعدن الأصفر
تمارا حداد: إسرائيل تستهدف السيطرة على 30% من شمال غزة
الشرط الجزائي.. اتحاد الكرة يعلن تفاصيل رحيل ميكالي عن منتخب الشباب
باحث: التصعيد الحوثي يثير قلقًا عالميًا ويشل الاقتصاد في باب المندب
دعاء آخر يوم فى 2024.. 5 كلمات رددها يفتح الله لك فتحا عجيبا
ليفربول أم الدوري السعودي؟.. والد محمد صلاح يكشف عن وجهته التالية
خطة تأمين طبي شاملة لأعياد الميلاد ورأس السنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

محافظات

الدقهلية.. الانتهاء من إزالة سوق الخضار القديم وأكشاك حضارية قريبا

محافظ الدقهلبة
محافظ الدقهلبة
همت الحسينى
×

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية سوق الخضراوات بشارع بورسعيد بالمنصورة، وأعلن الانتهاء من أعمال إزالة السوق القديم، وأكد على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية لتطوير ورفع كفاءة السوق وتحويله إلى سوق عصري، كما وجه بإعادة تصميم الأكشاك القائمة بالسوق لتصبح بمقاسات موحدة وبصورة حضارية.

وتفقد المحافظ  منطقة سوق الخضراوات، والتقى بالمواطنين واستمع إليهم، وكلف  أحمد عبد العظيم رئيس حي غرب المنصورة بتطوير ورفع كفاءة منطقة سوق الخضراوات بشارع بورسعيد، وتحسين الصورة البصرية للمنطقة بما يليق بالمواطنين ورفع أية مخالفات تعوق حركة الشوارع وتسبب تشويه المظهر العام للمنطقة ورفع كفاءة المنطقة بشكل عام.

كما تفقد محافظ الدقهلية عدد من شوارع مدينة المنصورة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من حسن مستوى النظافة وعدم وجود اشغالات، والاطلاع على حالة الشارع بعد سقوط الأمطار وأعمال الكسح والشفط أولا بأول، وأكد على ضرورة الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدن والمراكز، ومنع الإشغالات ورفعها فورا في حال وجودها ومنع تكرارها .

كما شملت جولة محافظ الدقهلية عدد من شوارع شملت، شارع الجمهورية، والمشاية، وعبد السلام عارف، والجلاء، لتفقد الخدمات المقدمة للمواطنين، ومتابعة حالة النظافة، وجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة فى رفع الإشغالات والحفاظ على الانضباط في الشارع، والجاهزية للتصدي لسقوط الأمطار ومنع تجمعات المياه.

الدقهلية محافظ سوق حى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة ارشيفية

بدء صرف معاش يناير بالزيادة الجديدة غداً الأربعاء

وزارة التربية والتعليم

موعد بداية الترم الثاني 2025 في المدارس .. قرار نهائي الآن

البنوك

رسوم جديدة على السحب والاستعلام من البنوك.. وهذا أول يوم عمل بعد إجازة رأس السنة

الاهلي

لهذا السبب.. اجتماع عاجل في الأهلي بين الخطيب وكولر

آخر يوم في سنة 2024

آخر يوم في 2024 .. 4 ركعات تفتح لك أبواب الرزق والمغفرة

حالة الطقس

طقس آخر أيام 2024: الحرارة "تحت الصفر" في هذه المحافظة

البطاطس

طرق للتفرقة بين البطاطس التحمير والطبخ

طريقة استيراد سيارة من الخارج .. الشروط والرسوم

طريقة استيراد سيارة من الخارج.. الشروط والرسوم.. تفاصيل

ترشيحاتنا

بطرق آمنة.. 5 فيتامينات تساعدك على التخلص من دهون البطن

بطرق آمنة.. 5 فيتامينات تساعدك على التخلص من دهون البطن

الهواتف المستوردة

بعد القرارات الأخيرة.. هل فتح "علبة" الهاتف المستورد عليه رسوم جمركية؟

شوبير

صفقة الأهلي طلعت مش موجودة| شوبير كشف الحقيقة.. ماذا قال؟

بالصور

بعد وفاة بشير الديك.. تعرف على أبرز أعماله وصدمة عمره بسبب فراق نجله

بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد

فقدت أكثر من 50 كيلو.. شيماء سيف تفاجئ الجمهور بوزنها

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

السعودية.. استدعاء 358 ألف سيارة لوسيد 2024 لسبب خطير

لوسيد السعودية
لوسيد السعودية
لوسيد السعودية

هل يعرض في مصر؟ | عائلة شاكر باشا رفعوا قضية على"عائلة شاكر باشا"

عائلة شاكرباشا
عائلة شاكرباشا
عائلة شاكرباشا

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تعطيل العمل في البنوك يوم الأربعاء.. وموعد إجازة عيد الميلاد المجيد

ايمان عبد اللطيف

فرصة أخيرة.. احصل على شقة الإسكان الاجتماعي بمقدم 30 ألف جنيه| تفاصيل

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

الأكاديمية العسكرية المصرية تستقبل الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

مسلسل سراب

خالد النبوى يفقد ابنه فى الحلقات الأولى من «سراب»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عام جديد.. فرصة للتغيير والأمل والتجديد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: السودان.. الحرب المنسية !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مذكرات صلاح أبو سيف.. سر العبقرية

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: هناك تحلو الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مربع الوزارات ..سياحة وثقافة

المزيد