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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

توك شو

أخبار التوك شو| حسام موافي: أبو العينين أخي الحبيب وصدى البلد في قلبي.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن
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تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، نرصد أبرزها فى التقرير التالى:

كل سنة وأنت طيب| حسام موافي: أبو العينين أخي الحبيب .. وصدى البلد في قلبي |فيديو
هنأ الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بمناسبة العام الجديد، قائلاً: «أخويا الحبيب.. وبقوله كل سنة وانت طيب وبالصحة والسلامة».

متحدث الصحة يكشف تفاصيل مهمة عن قانون المسئولية الطبية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن وزير الصحة أكد أن الحكومة تسعى لإيجاد قانون يحقق المصلحة الكاملة للنظام الصحي في مصر، وخلق بيئة صحية جاذبة للعمل ويضمن سلامة المريض.

لمدة أسبوع| تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة لليوم الأربعاء، حيث يسود طقس بارد على أغلب أنحاء الجمهورية خلال النهار، مع توقعات لارتفاع طفيف في درجات الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مصطفى شعبان يكشف تفاصيل زواجه ويؤكد: أنا فخور بزوجتي هدى الناظر
أعلن النجم مصطفى شعبان عن زواجه لأول مرة من هدى الناظر، مديرة أعمال عمرو دياب السابقة، وذلك بعد انتشار أخبار عن زواجها طوال العام الماضي.

داليا البحيري: تجربة "السفارة في العمارة" مع عادل إمام لا تُنسى

أكدت الفنانة داليا البحيري، أن وقوفها أمام الفنان الكبير عادل إمام في فيلم "السفارة في العمارة" كان محطة استثنائية في حياتها الفنية، ووصفت هذا العمل بالتجربة التي لا تتكرر، مشيرة إلى أهمية العمل مع فنان بحجم عادل إمام، الذي يمثل قيمة فنية كبيرة في السينما المصرية.

أكثر من 55 ألف شهيد.. الصحة الفلسطينية: الاحتلال أخرج 28 مستشفى من الخدمة بغزة

علق الدكتور خليل الدقران، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، على استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

نقص حاد في الأدوات والمستلزمات الطبية بمستشفى شهداء الأقصى

قال الدكتور محمد شاهين، أستاذ جراحة العظام بمستشفى شهداء الأقصى في قطاع غزة، إن المستشفى كان صغيرًا نسبيًا مقارنة بالمستشفيات الأخرى في جنوب القطاع، موضحًا أنه قبل الحرب كانت السعة السريرية للمستشفى حوالي 200 سرير، لكن في ظل الحرب العنيفة التي يشنها الاحتلال على غزة، تم توسيع المستشفى لتصل طاقته الاستيعابية الآن إلى ما يقارب 500 مريض.

ترامب: معدل الجريمة في الولايات المتحدة بلغ مستوى لم تشهده من قبل

قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن معدل الجريمة في الولايات المتحدة بلغ مستوى لم تشهده من قبل، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.
 

مسئولون أمريكيون: منفذ هجوم نيو أورليانز من ولاية تكساس ويبلغ 42 عاما
كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن منفذ هجوم نيو أورليانز من هيوستن بولاية تكساس ويبلغ من العمر 42 عاما، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

مصطفى عنبة يرد على تغيير اسمه .. ويوضح تفاصيل اختباره بالمهن الموسيقية
كشف مطرب المهرجانات مصطفى عنبة عن سبب تغيير اسمه من “عنبة” إلى “عناب”، حيث قال في تصريحاته لبرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” المذاع عبر قناة “cbc”: “الجيل بتاعنا مينفعش يكون المغني باسمه، ومحدش يسألني ليه، لازم يكون ليه لقب”.


 


 

وزارة الصحة الحكومة النائب محمد أبو العينين حسام عبد الغفار حسام موافي

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