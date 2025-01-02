إبراهيم عيسى: المصريون اختاروا المحبة والبهجة .. والشعب عصيّ على الفتنة والتطرف

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الشعب المصري اختار منهج حياته وهو البهجة وهذا ما ظهر في احتفالات تملأ مصر قاطبة وقبيل الاحتفالات وبعدها في احتفالات في كل مكان في مصر، قائلا: "خرج الالاف من المواطنين في اجواء احتفالية رائعة تعلن أن المجتمع المصري عنوانه البهجة بلد ومجتمع".

وأضاف ابراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن المصريين اختاروا المحبة والبهجة واختاروا الانحياز إلى التسامح والحب وهذا العنوان الكبير رغم كل ما جرى في السنوات السابقة حوالي نصف قرن من غزوات وهجمات وحملات إخوانية سلفية على العقل المصري تحاول شده إلى الفتنة والتطرف.

وتابع: "الشعب المصري عصيّ على الفتنة والتطرف وربما وقع في الافكار كثيرا وربما هذه الافكار متحكمة في خلايا مخ المواطن المصريين من السبعينيات حتى الان ومسيطرة على المؤسسات الدينية نفسها ومع ذلك الشعب لا يتوقف عن الاحتفالات الصوفية الرائعة في كل الاضرحة بملايين المصريين".