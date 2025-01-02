محدش كلمني.. أحمد عبد القادر يكشف عن موقفه من الانتقال إلى الزمالك

كشف أحمد عبدالقادر لاعب فريق كرة القدم الأول بنادي قطر القطري، والمعار من الأهلي، عن موقفه من الانتقال لفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك.



وقال عبدالقادر خلال تصريحات فضائية عبر شاشة إم بي سي مصر 1 :"كل واحد بيحاول يجتهد. مفيش أي حاجة حصلت تخص انتقالي للزمالك، مفيش تفاوض ولا حد كلمني من الزمالك".



وتابع: "أنا تحت أمر النادي الأهلي في الوقت اللي يطلبني فيه، عقدي مستمر مع الأهلي حتى بداية عام 2027".



ورد علي إذا كان مرحبا بالانتقال للزمالك حال خروجه من حسابات النادي الأهلي، أجاب: "مش بحب الرد على الأسئلة دي".