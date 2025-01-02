ارتفاع أسعار الذهب في مستهل العام الجديد وسط ترقب لسياسات الفائدة وإدارة ترامب



واصلت أسعار الذهب صعودها اليوم، الخميس، مستفيدة من الأداء القوي الذي سجلته خلال العام الماضي، في ظل انتظار المستثمرين مزيدًا من الإشارات حول مستقبل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والسياسات التجارية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.39% ليصل إلى 2634.15 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:55 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكية بنسبة 0.2% إلى 2646.30 دولار للأوقية.

وشهد المعدن الأصفر في عام 2024 أداءً مميزًا، محققًا مكاسب بأكثر من 27%، وهو أكبر ارتفاع سنوي منذ عام 2010.

وتزامن ذلك مع انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أكثر جاذبية لحاملي العملات الأخرى.

وصرّح كايل رودا، محلل الأسواق المالية في "كابيتال دوت كوم"، قائلًا: "يبدو أن الذهب يتحرك في نطاق ضيق حاليًا، وهو ما يشير عادةً إلى استعداد السوق للانطلاق. وأرجّح أن الاتجاه سيكون صعوديًا".

وأضاف رودا أن الذهب قد يواصل الارتفاع في عام 2025، مدعومًا بالمخاطر الجيوسياسية وارتفاع الديون الحكومية وما يترتب عليها من عجز مالي كبير.

ورغم هذه التوقعات، قد تواجه أسعار الذهب ضغوطًا من قوة الدولار وتباطؤ خفض أسعار الفائدة.

تنتظر الأسواق محفزات جديدة، تشمل بيانات اقتصادية أمريكية من المقرر إصدارها الأسبوع المقبل، والتي قد تؤثر على توقعات الفائدة للعام الجديد، بجانب سياسات الرسوم الجمركية لإدارة ترامب.

وتشير توقعات الأسواق، وفقًا لأداة "فيدووتش" التابعة لشركة "CME"، إلى احتمال بنسبة 88.8% بأن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، مقابل فرصة بنسبة 11.2% لتخفيضها.

بالإضافة إلى الذهب، شهدت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب متفاوتة، حيث ارتفعت الفضة بنسبة 1.5% لتصل إلى 29.29 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم بنسبة 0.9% مسجلًا 912.26 دولار، وصعد البلاتين بنسبة 0.7% ليبلغ 917.14 دولار.

وعلى الرغم من الأداء القوي للفضة في عام 2024، إلا أن البلاتين والبلاديوم سجّلا تراجعًا مقارنة بالسنوات السابقة.