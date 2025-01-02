عرض قطري لـ بيرسي تاو.. وهذا موقف الأهلي من رحيل اللاعب

يناقش مسئولو النادي الأهلي العرض القطري المُقدم لبيرسي تاو بعد، عودة اللاعب رفقة بعثة الفريق من الجزائر عقب مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل العرض القطري:

تلقى الأهلي عرضًا من نادي قطر القطري، الذي يلعب في صفوفه أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي السابق.

سيتم البت في هذا العرض عقب عودة بيرسي تاو والاجتماع معه بحضور وكيل أعماله لمناقشة تفاصيل العرض بشكل كامل.

مفاوضات الأهلي مع بيرسي تاو لفسخ العقد:

يُجري الأهلي مفاوضات مع بيرسي تاو للوصول إلى اتفاق ودي لفسخ العقد. تتضمن هذه المفاوضات عدة خيارات:

التنازل عن المستحقات مقابل الرحيل المجاني: تنازل اللاعب عن مستحقاته في النصف الثاني من الموسم الحالي مقابل السماح له بالرحيل مجانًا إلى أي نادٍ يختاره.

تنازل اللاعب عن مستحقاته في النصف الثاني من الموسم الحالي مقابل السماح له بالرحيل مجانًا إلى أي نادٍ يختاره. التنازل عن جزء من الراتب مع منحه الاستغناء: تنازل اللاعب عن جزء من نصف راتبه مع منحه شهادة الاستغناء الخاصة به.

تنازل اللاعب عن جزء من نصف راتبه مع منحه شهادة الاستغناء الخاصة به. الحصول على قيمة العرض القطري مقابل التنازل عن المستحقات: حصول الأهلي على قيمة العرض القطري بالكامل مقابل تنازل اللاعب عن مستحقاته.

وضع بيرسي تاو وعقده مع الأهلي:

ينتهي عقد بيرسي تاو مع الأهلي في نهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي نادٍ مجانًا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويتحفظ مسئولو الأهلي على بقاء اللاعب أو تجديد عقده، ويرغبون في رفع اسمه من قائمة اللاعبين الأجانب لإتاحة الفرصة لقيد لاعب أجنبي جديد.