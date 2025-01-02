جامعة الأزهر تُعلن عن مسابقة كبرى لحفظ القرآن الكريم بجوائز مالية ضخمة

أعلنت جامعة الأزهر، برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، عن إطلاق مسابقة كبرى لحفظ القرآن الكريم، تستهدف جميع طلاب وطالبات كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.



وصدّق رئيس الجامعة على تخصيص جوائز مالية ضخمة للمراكز الأولى، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 100 ألف جنيه، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 75 ألف جنيه، والمركز الثالث على 50 ألف جنيه.

أما المركز الرابع فتبلغ جائزته 25 ألف جنيه، والخامس 15 ألف جنيه. كما قررت الجامعة تخصيص جوائز تشجيعية لخمسة طلاب آخرين، قيمة كل جائزة منها 5 آلاف جنيه.

شروط المسابقة وآلية الاشتراك

أوضحت إدارة الجامعة أن شروط الاشتراك تشمل حفظ القرآن الكريم كاملًا مع الالتزام بأحكام التلاوة والتجويد واختيار رواية واحدة أثناء القراءة.

كما يشترط أن يكون المتسابق ملمًّا بمعاني الآيات وأسباب نزولها.

وعلى الطلاب الراغبين في المشاركة التوجه إلى مكتب رعاية الطلاب لسحب استمارة التقديم واعتمادها من الكلية التابعين لها.

وأكد فضيلة الدكتور سلامة داود أن هذه المسابقة تأتي في إطار حرص جامعة الأزهر على دعم طلابها وطالباتها وتشجيعهم على التفوق في مجال حفظ القرآن الكريم، بما يعزز القيم الدينية والروحية لديهم.

تُعد هذه المسابقة فرصة ذهبية للطلاب والطالبات لإبراز مواهبهم في حفظ كتاب الله الكريم، إلى جانب الحصول على جوائز مالية قيّمة.