زينة تبهر متابعيها بمهاراتها في التزحلق على الجليد | صور

استعرضت النجمة زينة مهاراتها في التزحلق على الجليد خلال عطلتها الشتوية في سويسرا، حيث ظهرت في صور مميزة عبر حسابها على إنستغرام وهي تستمتع بالأجواء الجليدية المدهشة. وقد أبهرت متابعيها بنشاطها وحركاتها الرشيقة.

وأرفقت الصور بتعليق فكاهي: "أنا في الزحلقة بقي مافيش مني، استنوا الوقعة علشان ولا شفتوا ولا هاتشوفوا زيها!" في إشارة إلى روحها المرحة وثقتها في مهاراتها.

زينة تغيب عن العرض الخاص لفيلم "الدشاش" وتواصل نشاطاتها الفنية

زينة تبهر متابعيها بمهاراتها في التزحلق على الجليد:ما فيش مني في الزحلقة!



رغم استمتاعها بعطلتها، تغيبت زينة عن العرض الخاص لفيلمها الأخير "الدشاش"، الذي بدأ عرضه في دور السينما في الأول من يناير الجاري. يشارك في بطولة الفيلم محمد سعد، نسرين طافش، ونسرين أمين، وهو من إخراج سامح عبد العزيز وإنتاج محمد رشيدي، في حين أن السيناريو من تأليف جوزيف فوزي.

زينة تبهر متابعيها بمهاراتها في التزحلق على الجليد:ما فيش مني في الزحلقة!

استعدادات زينة لعرض الجزء الثاني من "العتاولة" في رمضان 2025

على الصعيد الدرامي، تواصل زينة تصوير مشاهدها في الجزء الثاني من مسلسل "العتاولة"، الذي من المقرر عرضه في رمضان 2025. وأوضحت في تصريحاتها أنها ستفتقد النجمة فريدة سيف النصر في الجزء الثاني، موضحة: "هنفتقدها جدا، أنا عن نفسي بحبها جدا، لكن فيفي عبده مش هتكمل دورها، وكل شخصية في الجزء الثاني ستكون جديدة". وأضافت أن الأجزاء الثانية من المسلسلات غالبًا ما تحمل تغييرات في الشخصيات والطاقم الفني.

زينة

يشارك في الجزء الثاني من "العتاولة" مجموعة من النجوم البارزين مثل أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، مصطفى أبو سريع، بالإضافة إلى مجموعة جديدة من الفنانين الذين انضموا للعمل.

المسلسل من تأليف مصطفى جمال هشام وإخراج أحمد خالد موسى، ومن إنتاج "سيدارز آرت برودكشن" وصباح إخوان.