ترامب يختار امرأة لمنصب نائب المبعوث الرئاسي للسلام بالشرق الأوسط

اختار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب المتحدثة باسم وزارة الخارجية في إدارته السابقة مورجان أورتاجوس لمنصب نائب المبعوث الرئاسي للسلام في الشرق الأوسط، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

سبق لترامب أن أعلن في 12 نوفمبر الماضي أي بعد أسبوع من فوزه بالانتخابات الرئاسية عن اختياره الملياردير ورجل الأعمال المتخصص في العقارات ستيفن ويتكوف مبعوثا رئاسيا خاصا للسلام في الشرق الأوسط.

خلاف قديم

وقال الرئيس الأمريكي المنتخب في منشور على منصة (تروث سوشال) إن أورتاجوس «حاربتني في البداية لمدة ثلاث سنوات ولكن آمل أن تكون قد تعلمت درسها».

وأضاف «عادة لا تنجح هذه الأمور لكنها تتمتع بدعم قوي من الجمهوريين وأنا لا أفعل هذا من أجلي بل من أجلهم وبالتالي دعونا نرى ما سيحدث».

واعتبر عن أمله بأن تكون أورتاجوس «بمثابة قيمة مضافة لستيف (ويتكوف) وقيادية عظيمة وموهوبة بينما نسعى إلى جلب الهدوء والازدهار إلى منطقة مضطربة للغاية»، معربا عن توقعاته برؤية «نتائج عظيمة وقريبا جدا».