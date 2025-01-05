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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

مرأة ومنوعات

علامات خفية في عينيك قد تكون مؤشرًا لمشاكل صحية خطيرة.. تعرف عليها

علامات خفية في عينيك قد تكون مؤشرًا لمشاكل صحية خطيرة وإرتفاع السكر فى الدم
علامات خفية في عينيك قد تكون مؤشرًا لمشاكل صحية خطيرة وإرتفاع السكر فى الدم
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عينيك ليست فقط نافذتك إلى العالم، بل هي أيضًا مرآة لصحة جسمك بشكل عام. في بعض الحالات، قد تكشف عينك عن أعراض لمشاكل صحية قد تكون غير مرئية للآخرين، لكنك أنت أول من يشعر بها. 

من بين هذه المشكلات، يأتي ارتفاع مستويات السكر في الدم كأحد الأسباب التي قد تترك آثارها في العين. بشكل خاص، داء السكري، الذي يُعد من الأمراض المزمنة الشائعة، يمكن أن يتسبب في تغييرات قد تظهر على مستوى العينين، وهو ما قد يُعد مؤشرًا هامًا لوجود اضطراب في صحتك.

علامات خفية في عينيك قد تكون مؤشرًا لمشاكل صحية خطيرة وإرتفاع السكر فى الدم  

علامات خفية في عينيك قد تكون مؤشرًا لمشاكل صحية خطيرة وإرتفاع السكر فى الدم  

في هذه المقالة، سوف نلقي الضوء على بعض العلامات التي قد تظهر في العينين وتُشير إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. فبعض هذه الأعراض قد تكون بداية لمشاكل صحية غير مرئية في بداياتها، بينما قد تكون في حالات أخرى علامة على وجود مضاعفات خطيرة قد تتطلب اهتمامًا طبيًا عاجلًا، بحسب ما نشره موقع إكسبريس.

1. ضبابية الرؤية وتغيرات مفاجئة في وضوح العين
أحد الأعراض الشائعة التي قد يعاني منها الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع السكر في الدم هو تشوش الرؤية. قد تشعر وكأن الأشياء التي تراها تصبح ضبابية أو غير واضحة. هذا لا يحدث فقط بشكل مستمر، بل قد يلاحظ الشخص تذبذبًا في درجة وضوح الرؤية بين فترة وأخرى، حيث قد تصبح الرؤية واضحة تمامًا ثم تُصاب بالتشوش فجأة.

ترتبط هذه الحالة بتأثير ارتفاع السكر على عدسة العين. فعندما يزيد مستوى السكر في الدم، يتسبب ذلك في حدوث تورم في عدسة العين، مما يجعل من الصعب على العين التركيز بشكل سليم. تلك التغيرات قد تكون في البداية عابرة، لكنها قد تصبح أكثر تكرارًا مع الوقت، مما يستدعي مراقبة صحية دقيقة.

2. "العوامات" وبقع داكنة في مجال الرؤية
هل شعرت يومًا بأنك ترى خيوطًا داكنة أو بقعًا صغيرة تطفو أمام عينيك؟ تلك الظاهرة التي يُطلق عليها "العوامات" هي إشارة قد تُشير إلى تأثيرات السكر المرتفع على الأوعية الدموية في شبكية العين. عندما يحدث تلف للأوعية الدموية في هذه المنطقة، قد يتسرب منها الدم أو السوائل، مما يسبب ظهور العوامات.

هذه العوامات قد تكون مزعجة وقد تجعل من الصعب رؤية الأشياء بوضوح، لذا فإن وجودها بشكل مستمر قد يتطلب استشارة طبيب العيون لتقييم الحالة بشكل دقيق.

3. رؤيتك لومضات ضوء غير مألوفة
تخيل أنك ترى ومضات من الضوء تظهر وتختفي فجأة أمام عينيك. قد تبدو هذه الومضات غريبة، لكن في بعض الحالات، قد تكون نتيجة لانكماش الجسم الزجاجي داخل العين. هذا الانكماش قد يحدث بسبب تأثيرات ارتفاع السكر في الدم، أو قد يكون مرتبطًا بتغيرات في الشبكية نفسها.

قد لا يكون هذا العرض خطيرًا في جميع الحالات، لكن إذا كنت تلاحظ تكرارًا لهذه الومضات، يجب عليك استشارة طبيب مختص لتحديد السبب المحتمل.

4. صعوبة في تمييز الألوان بشكل صحيح
عند ارتفاع مستويات السكر في الدم، قد تجد صعوبة في التمييز بين الألوان المختلفة، وقد تبدو الألوان باهتة أو مشوشة. تلك التغييرات في قدرة العين على تمييز الألوان قد تكون مرتبطة بتأثير السكر المرتفع على الأنسجة داخل العين. ومع مرور الوقت، قد تزداد صعوبة التمييز بين الألوان، ما يؤثر على قدرة الشخص على أداء بعض الأنشطة اليومية مثل القيادة أو القراءة.

5. اعتلال الشبكية السكري: عندما تصبح التغيرات أكثر خطورة
إذا استمر السكري غير المعالج لفترات طويلة، فقد يؤدي إلى مشكلة أكبر بكثير تُسمى "اعتلال الشبكية السكري". هذه الحالة قد لا تُظهر أي أعراض في البداية، ولكن مع تقدمها، قد تؤدي إلى تلف دائم في شبكية العين وقد تُسبب فقدان البصر في حال لم يتم علاجها بشكل صحيح.

يتسبب ارتفاع السكر المزمن في إضعاف الأوعية الدموية في شبكية العين، مما يؤدي إلى تسريب السوائل أو الدم في العين. هذا يمكن أن يُسبب ضعفًا تدريجيًا في الرؤية، ولهذا السبب يُعد الفحص الدوري للعين أمرًا بالغ الأهمية لكل شخص مصاب بالسكري.

6. التغيرات في الجلد حول العين
في بعض الحالات، قد يكون للسكري تأثيرات أخرى تظهر حول العين. قد يلاحظ المصاب بالسكري ظهور زوائد جلدية صغيرة أو بقع صفراء أو برتقالية على الجفون أو بالقرب منها. هذه التغيرات في الجلد قد تكون بمثابة إشارات تحذيرية لوجود مشاكل صحية أخرى، مما يستدعي التقييم الطبي.

متى يجب زيارة الطبيب؟
إذا لاحظت أي من هذه الأعراض التي تم ذكرها، فإن زيارة طبيب العيون ستكون خطوة أساسية لتقييم حالتك بشكل دقيق. إن الكشف المبكر عن تغيرات العين المرتبطة بالسكري قد يساعد في الوقاية من مضاعفات أكثر خطورة مثل فقدان البصر. كما يُنصح بإجراء فحوصات منتظمة للعين لمراقبة صحة العين بشكل عام إذا كنت مصابًا بالسكري أو لديك تاريخ عائلي مع هذا المرض.

الأمراض المزمنة العينين عينيك ارتفاع مستويات السكر في الدم ضبابية الرؤية تغيرات مفاجئة في وضوح العين

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