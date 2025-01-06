إعلامي : محاولات الزمالك مستمرة لتسوية الديون مع اتحاد الكرة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك تواصل بين الزمالك واتحاد كرة القدم من أجل تسوية المديونية والالتزام بالجدولة السابقة، مشيرًا إلى أن النادي عليه ديون مستحقة حاليا 60 مليون.

وقال عبر برنامجه بلس 90 الذي يبث على قناة النهار الفضائية: "الزمالك كان يسعى لقيد محمد عبدالشافي بعد توقيع عقد جديد لمدة موسم، ولم ينجح النادي في قيده خصوصا مع قرار اتحاد الكرة السابق بمنع قيد أي لاعب بدون قيام ناديه بتسديد الديون المستحقة".

وأضاف: "هناك أندية متضامنة مع نادي الزمالك، لحل أزمة الديون المستحقة لاتحاد الكرة، منها الإسماعيلي والاتحاد السكندري، ولازال هناك انتظار لموقف هاني أبوريدة من هذا الملف الشائك".

وأتم: "كوادو اوبوكو الجناح الغاني الموجود في مونتريال الكندي، أصبح محل اهتمام كبير من جانب نادي الزمالك للتعاقد معه في الفترة المقبلة".