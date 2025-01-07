تحرير 32 محضرا تموينيا في حملات على المخابز بالمنوفية

شنت اليوم الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا في محافظة المنوفية وبالتنسيق مع إدارة التموين وحماية المستهلك حملة مكبرة للمرور علي المخابز البلدية.

أسفرت عن تحرير 32 محضر جنح مخالفة ما بين نقص وزن وعدم مطابقة مواصفات والاشتراطات الصحية ، وإنذار بالغلق لـ2 مخبز لمخالفة الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية والتأكد من انتظام العمل بالمخابز ووزن وجودة إنتاج رغيف الخبز والحصص التموينية المقررة للمخابز .