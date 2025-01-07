أخبار التوك شو| تحذير عاجل من الأرصاد..مفاجأة لجماهير الأهلي .. أسعار الذهب والدولار

تناولت برامج التوك شو، عددا من الموضوعات الهامة ونرصد أبرزها في سياق التقرير التالي.

وزير الخارجية يؤكد أهمية الارتقاء بمستوى التعاون المشترك مع سيشل

أكد بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، أن مصر حريصة على تعزيز التعاون والشراكة مع سيشل في إطار دعم التعاون الإفريقي-الإفريقي.

و أكد على أهمية البناء على العلاقات المتميزة بين البلدين والارتقاء بمستوى التعاون المشترك بما يحقق مصالح الشعبين.

كان د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أجرى اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع سيلفستر راديجوندي وزير خارجية سيشل، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

لبنان يترقب جلسة حاسمة لمجلس النواب لانتخاب رئيس جديد

ساعات قليلة تفصل لبنان عن جلسة مرتقبة لمجلس النواب اللبناني لانتخاب رئيس جديد للبلاد، موضحا أنّ هذه الجلسة يجرى التعاطي معها بالجدية القصوى، من أجل إنهاء الشغور الرئاسي المستمر للشهر الـ27 على التوالي، وفقا لتصريحات أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أنّ الخلافات السياسية لا تزال مستمرة حتى الآن حول المرشح الذي يمكن أن يحظى بثقة مجلس النواب اللبناني أو بأصوات أعضائه، مشيرا إلى أنّ هذه الجلسة تتطلب أن يفوز المرشح بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء من الدورة الأولى، لكن لا يوجد فريق سياسي داخل مجلس النواب يملك الأغلبية اللازمة لإيصال مرشحه إلى سدة الرئاسة، بالتالي لا بد من التوافق.

سياسي صيني: حالات الإصابة بفيروس HMPV ليست كبيرة مقارنة بالأنفلونزا

أكد المحلل السياسي الصيني نادر رونج، تزايد حالات الإصابة بالفيروس التنفسي HMPV في شمال الصين، لكن العدد ليس كبيرا مقارنة بعدد المصابين بالإنفلونزا، مشيرا إلى عدم وجود خطورة كبيرة لتفشي هذا الفيروس في مناطق أخرى بالصين.

وأضاف «رونج»، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن الجهاز الصحي للوقاية من الأمراض الصينية يوجه نصائح وتعليمات للمواطنين الصينيين من أجل السيطرة على الفيروس التنفسي HMPV، مثل غسل اليدين مع ارتداء الكمامة والتعقيم المستمر خاصة عقب العودة للمنزل فضلا عن تجنب التجمعات الكبيرة بين المواطنين إلا في حالة الضرورة، موضحا أنه ليس هناك لقاح أو أدوية خاصة لهذا الفيروس.

وتابع، أن أعراض الفيروس ليست شديدة وتشبه الإنفلونزا، لذا يمكن لمعظم حالات الإصابة بالفيروس التنفسي HMPV الشفاء التام بعد أسبوع تقريبا.

6 درجات مئوية| تحذير عاجل من الأرصاد وتحول مفاجيء في الطقس

عرضت قناة العربية، تقريرًا مفصلًا عن حالة الطقس المتوقعة في مصر، مشيرة إلى أن هيئة الأرصاد الجوية كشفت عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء.

مفاجأة لجماهير الأهلي بشأن كولر ومصطفى شوبير.. ناقد رياضي يعلق

أكد الناقد الرياضي محمد عصام أن السويسري مارسيل كولر لم يعد لديه الجديد ليقدمه للنادي الأهلي، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ضرورة إشراك الحارس مصطفى شوبير بشكل أساسي مع الفريق.

وقال محمد عصام، خلال لقاء مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، خلال برنامج «صباح البلد»، عبر قناة «صدى البلد»: «مباراة سموحة ستكون صعبة، وهذا يتوقف على حالة لاعبي الأهلي وعلى التشكيل الذي سيلعب به مارسيل كولر في المباراة»، مضيفًا أن «هناك عددًا من اللاعبين في النادي الأهلي خارج دائرة التركيز».

وحول رأيه في مسألة استمرار كولر مديرًا فنيًا للفريق، قال عصام: «أنا مع المطالبين بتغيير مارسيل كولر قلبًا وقالبًا»، متابعًا: «كولر مدرب جيد وحقق بطولات كثيرة مع الأهلي لكن لم يعد لديه أي جديد يقدمه للنادي الأهلي».

تفاصيل زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي.. السياحة والتحويلات

كشف أحمد زغلول، كاتب صحفي، أن الزيادات الشهرية ناتجة عن بعض الأمور، موضحا أن هناك عائدات دولارية مثل تحويلات المصريين بالخارج التي تعزز قيمة الاحتياطي النقدي.

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس.. أخبار تهمك

قدم موقع "صدى البلد" مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الثلاثاء 7-1-2025 ، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة الأرصاد ودرجات الحرارة.

استعرض برنامج "صباح البلد " المذاع على فضائية "صدى البلد" أسعار الذهب اليوم،الثلاثاء في السوق المحلية.



أسعار الذهب اليوم في مصر:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 4274 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3740 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 3206 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب 29920 جنيها.