أخبار السيارات| احذر هذه الأدوية قد تتسبب في إدانتك بالقيادة تحت تأثير المخدرات.. وبايدن يمتلك سيارة عمرها 74 عامًا

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين تقارير عن المشاهير وأحدث المشاركات في سباقات الراليات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القوانين وأغرب المجموعات الكلاسيكية. إليكم أبرز العناوين:
رغم ثرائهم.. أقدم 5 سيارات يمتلكها المشاهير
تعرّف على أغرب وأقدم السيارات التي يملكها مشاهير هوليوود، من تويوتا بريوس التي يمتلكها ليوناردو دي كابريو إلى رولز رويس بيونسيه الفريدة.
احذر.. 4 أدوية تؤدي لإدانتك بتهمة القيادة تحت تأثير المخدرات
تقرير هام عن الأدوية الشائعة التي يمكن أن تؤثر على قدرات السائقين وتجعلهم تحت طائلة القانون.
عمرها 74 عامًا.. أغرب سيارة "عتيقة" يمتلكها الرئيس الأمريكي بايدن
الرئيس جو بايدن يمتلك سيارة كلاسيكية نادرة يعود تاريخها إلى أكثر من سبعة عقود. اكتشف التفاصيل.
داسيا.. سيارة رومانية اقتصادية تشارك لأول مرة في رالي داكار بالسعودية
انطلاقة جديدة للسيارة داسيا ساندرايدر في عالم سباقات الرالي من بوابة السعودية.
ملك إنجلترا يورث أبنائه سيارة كلاسيكية من الستينيات.. شاهد
تعرف على القصة وراء سيارة MGC الكلاسيكية التي انتقلت من الملك تشارلز الثالث إلى الأمير ويليام.
450 سيارة نادرة.. رجل يمتلك أضخم مجموعة كلاسيكية بملايين الجنيهات
اكتشف تفاصيل أضخم مجموعة سيارات كلاسيكية مملوكة لرجل واحد، مع طرازات نادرة وثمينة.