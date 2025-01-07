أخبار السيارات| احذر هذه الأدوية قد تتسبب في إدانتك بالقيادة تحت تأثير المخدرات.. وبايدن يمتلك سيارة عمرها 74 عامًا

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين تقارير عن المشاهير وأحدث المشاركات في سباقات الراليات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على القوانين وأغرب المجموعات الكلاسيكية. إليكم أبرز العناوين:

تعرّف على أغرب وأقدم السيارات التي يملكها مشاهير هوليوود، من تويوتا بريوس التي يمتلكها ليوناردو دي كابريو إلى رولز رويس بيونسيه الفريدة.



تقرير هام عن الأدوية الشائعة التي يمكن أن تؤثر على قدرات السائقين وتجعلهم تحت طائلة القانون.



الرئيس جو بايدن يمتلك سيارة كلاسيكية نادرة يعود تاريخها إلى أكثر من سبعة عقود. اكتشف التفاصيل.

انطلاقة جديدة للسيارة داسيا ساندرايدر في عالم سباقات الرالي من بوابة السعودية.



تعرف على القصة وراء سيارة MGC الكلاسيكية التي انتقلت من الملك تشارلز الثالث إلى الأمير ويليام.



اكتشف تفاصيل أضخم مجموعة سيارات كلاسيكية مملوكة لرجل واحد، مع طرازات نادرة وثمينة.

