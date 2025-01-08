ياسر ريان يتساءل: ما سبب اختيار إمام عاشور الاحتفال بالبالونة البيضاء؟

انتقد ياسر ريان نجم الأهلي السابق احتفال إمام عاشور لاعب الأحمر بالبالونة بعد هدفه في شباك سموحة مؤكداً أنه لم يعرف الغرض منه.

أضاف ريان خلال حواره لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "تواجد الأهلي في المركز الأول بالدوري أمر طبيعي والفوز أمام سموحة يعيد الثقة للاعبين والجمهور".

وتابع: "سموحة لعب بطريقة دفاعية بحتة وهذا سهل المهمة على الأهلي وجعلته يحصل على الثلاث نقاط ويتصدر الدوري".

وواصل: "صالح سليم كان السبب في انتقالي للأهلي رغم عرض الزمالك الضخم وقتها وأول مباراة لي مع الأهلي شاركت بشكل أساسي أمام الاتحاد السكندري وحققنا الفوز بثنائية نظيفة".

وأكمل: "إمام عاشور مازال لم يقدم 20% مع الأهلي من مستواه مع الزمالك ولماذا اختار "بالونة بيضاء" في احتفاله ولا أعلم الغرض من ذلك".

واستطرد: "إمام عاشور يريد توصيل رسالة بهذا الاحتفال وغير سعيد به واللاعب حصل على فرص في الأهلي لم تكرر معه في الزمالك".



وأكمل: "الشناوي لا يتحمل هدف شباب بلوزداد أمام الأهلي بمفرده وقدم مباراة جيدة أمام سموحة ويمتلك ثقة كبيرة في نفسه".

واختتم: "بيرسي تاو قدم الكثير للأهلي ولم يفتعل أزمات داخل النادي من قبل وأعتقد مباراة ستاد أبيدجان ستكون صعبة على الأهلي".