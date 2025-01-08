البورصة تخسر 10 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

واصلت البورصة المصرية مسلسل خسائرها لليوم الثاني على التوالي في ختام تعاملات اليوم، الأربعاء، متأثرة بموجة بيع من المستثمرين العرب والأجانب، رغم توجه المصريين نحو الشراء.

وأسفرت التعاملات عن تكبد السوق خسائر في القيمة السوقية بلغت 10 مليارات جنيه، لتستقر عند 2.193 تريليون جنيه، وسط تداولات قوية تجاوزت 2.9 مليار جنيه.

وسجلت المؤشرات الرئيسية للسوق هبوطاً جماعياً في نهاية الجلسة، حيث أغلق المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" عند مستوى 29785 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.48%.

وسار على نفس النهج مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" الذي فقد 0.59% من قيمته ليغلق عند 36852 نقطة، بينما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% مسجلاً 13097 نقطة.

ولم يكن حال مؤشرات الأسهم المتوسطة والصغيرة بأفضل، إذ تراجع مؤشر "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.39% ليغلق عند 8304 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% مستقراً عند 11405 نقطة.

وسجل مؤشر الشريعة الإسلامية أكبر نسبة تراجع بين المؤشرات بلغت 0.84%، ليغلق جلسة اليوم عند مستوى 3120 نقطة.