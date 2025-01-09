بعد حادثة الغش.. رسالة شيخ الأزهر لطالبات الدراسات الإسلامية بالزقازيق

قام رئيس جامعة الأزهر الدكتور سلامة جمعة داود، بنقل تحيات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، للطالبات اللاتي أصبن إثر حادث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية أثناء زيارتهن، متمنياً لهن الشفاء العاجل وسرعة التعافي.

واستقبل الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، الدكتور سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة، والدكتور رمضان الصاوى نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه بحرى، والدكتورة أماني هاشم عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية ، والدكتور حسين بدوية عميد كلية أصول الدين، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للطالبات.

جاء ذلك بحضور الدكتور ايهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور هلال عفيفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وخلال الزيارة رافق نواب رئيس جامعة الزقازيق، رئيس جامعة الأزهر ، والوفد المرافق له لتفقد الحالة الصحية للطالبات المصابات بمبنى الجراحة الجديد بمستشفيات الجامعة، حيث استمعوا إلى شرح مفصل من الفريق الطبي المشرف عن تطورات الحالة الصحية للطالبات والخطط العلاجية المقدمة ، لضمان سلامتهن والتحقق من استقرار حالتهن الصحية.

وأكد الدكتور خالد الدرندلي أن مستشفيات جامعة الزقازيق على أتم الاستعداد لاستقبال الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مشددًا على أهمية التعامل مع الحالات بشكل إنساني ومهني لضمان استقرار حالتهن الصحية.

وأضاف "الدرندلي" أن الجامعة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمصابات وأسرهن، مشيرًا إلى أهمية العمل الجماعي بين الفرق الطبية المختلفة لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية الممكنة.

ووجه رئيس جامعة الأزهر، الشكر إلى جامعة الزقازيق على الدعم الطبي والإنساني الذي تم تقديمه، مشيدًا بسرعة الاستجابة ومستوى الخدمات الصحية المتوفرة داخل المستشفى الجامعي وحرص الفرق الطبية على متابعة الحالات بدقة واهتمام.

كما أشار الدكتور أحمد عناني أن الحالات التى تم استقبالها قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة فور وصولهن، وتم توفير كافة الإمكانيات العلاجية والفحوصات اللازمة لضمان استقرار حالتهن، وأن الوضع الصحي للطالبات تحت المراقبة الدقيقة من قبل فريق طبي متخصص، ونعمل جاهدين على تحقيق أفضل النتائج العلاجية.

وفي ختام الزيارة، أعرب الطرفان عن أملهما في تعافي الطالبات بسرعة وعودتهن إلى أسرهن سالمات، داعين الله أن يحفظ طلاب الجامعات المصرية من كل سوء.