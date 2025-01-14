6 شهداء فلسطينيين في قصف إسرائيلي على حي الدرج شرق غزة

استُشهد 6 فلسطينيين وأُصيب آخرون في وقت متأخر من مساء الاثنين، نتيجة قصف شنته طائرات الاحتلال الإسرائيلي على حي الدرج شرق مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلًا عن مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من المواطنين في المنطقة، مما أدى إلى سقوط 6 شهداء وإصابة عدد آخر بجروح متفاوتة.

حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة



يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث بلغ عدد الشهداء 46,584 شهيدًا، إضافة إلى 109,731 مصابًا. ولا تزال آلاف الجثامين تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليها بسبب القصف المتواصل والحصار المفروض.

اعتداءات المستوطنين في نابلس



في سياق متصل، جرف مستوطنون يوم الاثنين الطريق الرئيس الواصل بين خمس قرى في محافظة نابلس. وأوضح عبدالرحمن عابد، نائب رئيس بلدية قبلان، أن آليات المستوطنين قامت بتجريف الطريق البديل الذي يربط بين مدينتي رام الله ونابلس، ويخدم قرى "قبلان، ويتما، وجوريش، وتلفيت، وجالود، وقريوت".

وأشار عابد إلى أن الاحتلال أغلق الطريق بالسواتر الترابية بعد بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023. كما أخطر بوقف العمل في 25 محلًا تجاريًا على طول الطريق، وقام بأعمال تجريف لصالح توسعة مستوطنة "رحاليم" القريبة.

وأضاف أن هذا الطريق كان بمثابة بديل للطريق الرئيس الذي يمر عبر قريتي الساوية واللبن الشرقية، والذي يتم إغلاقه بشكل متكرر من قبل الاحتلال.

وتتواصل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في مختلف المناطق، وسط تصعيد عسكري وعدواني يفاقم المعاناة الإنسانية.