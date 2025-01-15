مكياج ناعم .. نانسي عجرم تستعرض جمالها

نشرت المطربة نانسي عجرم ،صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة لافتة وجذابة.

وتألقت نانسي عجرم، مرتديه قميص بسيط باللون الأبيض، ونسقت معه جاكيت فرو باللون اللبني الفاتح ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت نانسي عجرم ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها المميزة.

أما من الناحية الجمالية تعتمد نانسي عجرم ، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع احمر الشفاه باللون الوردي الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور نانسي عجرم