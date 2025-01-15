أول لقاء بين أحمد عبد القادر وبيرسي تاو في نادي قطر

شارك الإعلامي مهيب عبد الهادي لقطة من وجود لاعبا الأهلي السابقان أحمد عبد القادر وبيرسي تاو مع نادي قطر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مهيب عبد الهادي:"لاعبا الأهلي السابقان أحمد عبد القادر وبيرسي تاو مع نادي قطر".

وكان قد أكد محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" أن رحيل بيرسي تاو إلى نادي قطر القطري في فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يناير خسارة كبيرة لفريق الأهلي في الفترة المقبلة.

وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج البريمو عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" كنت أتمنى بقاء بيرسي تاو جناح فريق الأهلي السابق حتى المشاركة في كأس العالم للأندية فهو لاعب مميز ويصنع الفارق مع القلعة الحمراء منذ التعاقد معه ".

وأضاف:" من وجهة نظري أن رحيل بيرسي تاو عن فريق الأهلي سيكون مؤثر من الناحية الفنية في الفترة المقبلة ".