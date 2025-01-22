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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رسميًا الآن.. أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه

دولار امريكي
دولار امريكي
آية الجارحي
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سعر الدولار اليوم الأربعاء 22-1-2025، استقر، في جميع البنوك العاملة في مصر، عقب تراجعه أمس الثلاثاء.

أسعار الدولار اليوم 


ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر الدولار اليوم الأربعاء بمستهل التعاملات ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها اسعار العديد من السلع والخدمات.


سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي سجل 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر 


سعر الدولار في بنك مصر وصل إلى 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك فيصل سجل 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.


سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف المتحد سجل 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.


سعر الدولار  في بنك القاهرة اليوم سجل 50.25 جنيه للشراء و50.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه


سعر الدولار في بنك التعمير والاسكان سجل 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.


سعر الدولار في المصرف العربي سجل 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني 50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار أمام الجنيه 


سعر الدولار مقابل الجنيه في الأهلي المتحد  50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في بنك البركة  50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن


سعر الدولار في المصرف المتحد 50.22 جنيه للشراء و50.32 جنيه للبيع.


سعر الدولار أبوظبي  50.23 جنيه للشراء و50.33 جنيه للبيع 

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