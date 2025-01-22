إزالة فورية لـ 20 مقبرة مخالفة بالتعدي على الأراضي الزراعية في المنوفية

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتطبيق القانون علي الجميع دون أي استثناءات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتعدين على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع الجهات الأمنية للحفاظ علي الرقعة الزراعية بنطاق المحافظة.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بإزالة بناء ٢٠ مقبرة مخالفة بالتعدي على الأرض الزراعية بقرية شرانيس واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظا على الرقعة الزراعية.

فيما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور من ازالة فورية لتعد علي املاك الري بقرية كفر القرنين علي مساحة ١٣٠ مترا عبارة عن قواعد و اعمدة خرسانية.

وفى مركز بركة السبع تمت الإزالة الفورية لمتغير مكانى بمساحة ١٠٠م عباره عن حوائط حامله بالدور الرابع علوى وتمت الازالة على نفقة المواطن.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق والمدن بضرورة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة مع استمرار أعمال الإزالة في المهد لأى تعديات أو مخالفات بنائية جديدة لردع المخالفين في شروط البناء والمتعدين على الأراضى الزراعية .