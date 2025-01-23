قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول تعليق من مرموش بعد إعلان إنضمامه لمانشستر سيتي..والنادي يرد
رسائل وطلب زواج.. النيابة تحقق في تهديد فرد أمن للفنانة مي الغيطي
مواعيد مباريات اليوم الخميس 23 يناير 2025 والقنوات الناقلة
خلافات نسب وراء اشعال النيران في سيارة شقيق عمرو دياب بالحوامدية
بمناسبة عيد الشرطة.. زيارة إستثنائية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
التضامن تطلق حملة "أصحابي" لمواجهة العنف بين الأطفال في سن الدراسة
مؤسسة أبو العينين الخيرية تشارك في إرسال مساعدات إنسانية وإغاثية لـ غزة| فيديو
نتيجة الصف السادس الابتدائي 2025 .. برقم الجلوس
تشكيل لجان استشارية مُتخصصة لتعزيز التواصل بين الحُكومة والقطاع الخاص
مع قرب الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.. أسعار التذاكر ومفاجأة بشأن هذه الفئات
رئيس الشيوخ يرسل برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
شبورة كثيفة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 23 يناير 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اقتراح برغبة لإنشاء لجنة رقابية لمتابعة أسعار السلع الأساسية

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى
×

 تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن إنشاء لجنة رقابية مختصة لمتابعة أسعار السلع الأساسية في البلاد.

يأتي هذا الاقتراح في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يعاني منها المواطنون نتيجة الارتفاع المتزايد في أسعار السلع الأساسية. 

وفي المذكرة الإيضاحية للاقتراح، أشارت النائبة إلى أن الأعباء المعيشية قد زادت بشكل ملحوظ على المواطنين، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار السوق. 

كما أكدت على وجود تفاوت كبير في الأسعار بين المناطق والأسواق، بالإضافة إلى استغلال بعض التجار للوضع الاقتصادي لتحقيق أرباح غير مشروعة. 

يتضمن الاقتراح إنشاء لجنة رقابية تكون مهمتها كالتالي: 1. رصد دوري للأسعار: تقوم اللجنة بمراقبة الأسعار في الأسواق المحلية ومقارنتها بالأسواق العالمية لضمان استقرارها. 2. التنسيق مع الجهات التنفيذية: التعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين لضبط السوق ومواجهة الممارسات الاحتكارية. 3. إعداد تقارير دورية: تقدم اللجنة تقارير شهرية إلى البرلمان حول حالة السوق وتوصيات لتحسين الوضع. 4. إطلاق حملات توعية: تهدف إلى توعية المواطنين بحقوقهم وتشجيعهم على الإبلاغ عن التجاوزات.

وأوضحت النائبة أمال رزق الله أن هذا الاقتراح يعزز جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ويضمن حماية محدودي الدخل من التأثيرات السلبية للتضخم.

أسعار السلع الأساسية الظروف الاقتصادية الراهنة استقرار السوق النائبة أمال رزق الله لجنة رقابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. اعرف الكيلو بكام؟

أرشيفية

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 23 يناير

رد حاسم من والد طالبة التجمع بعد اتهام زميلاتها بالتعدي عليهن أمام النيابة

رد حاسم من والد طالبة التجمع بعد اتهام زميلاتها بالتعدي عليهن أمام النيابة

ابراهيم سعيد

مشادة بين عضوي جهاز الأهلي بسبب لاعبي الفريق.. تفاصيل

أرشيفية

سعر الذهب اليوم الخميس 23 يناير.. عيار 21 بكام

الخطيب وكولر

بعد النتائج السلبية.. خالد الغندور يكشف مصير مارسيل كولر مع الأهلى

ارشيفية

الأكل والحمام بالطلب.. ماذا قالت فتاة البدرشين بعد تحريرها من 6 سنوات احتجاز

ترشيحاتنا

هاتف iQOO 14

بإمكانيات لم يسبق لها مثيل.. فيفو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك المواصفات

ميتسوبيشي لانسر موديل 2008

سوق المستعمل .. ميتسوبيشي لانسر سعرها 350 ألف جنيه

نيسان صني موديل 2010

نيسان صني أوتوماتيك بـ 450 ألف جنيه

بالصور

رضوى الشربيني تثير الجدل بسعر فستانها في الرياض | صور

رضوى الشربيني
رضوى الشربيني
رضوى الشربيني

أكلات تسبب الحموضة وارتجاع المرئ ابتعد عنها

الحموضة
الحموضة
الحموضة

بالأسود الملفت| زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها..صور

زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري
زوجة ماجد المصري

الفيلر دمر شفايفي.. 5 صور لـ شام الذهبي تثير الجدل

شام الذهبي
شام الذهبي
شام الذهبي

فيديو

أروى جودة

الورق والحبر بدل منديل المأذون.. أروى جودة تتزوج بطريقة غير تقليدية إيه السر؟|فيديوجراف

سـ رقة المشاهير

حكايات سـ رقة النجوم في مختلف دول العالم

زواج أروي جودة

أروى جودة ورجل الأحلام.. قصة حب بدأت بفص خاتم وانتهت على كوبري قصر النيل|فيديوجراف

وفاء عامر

رشاقة لافتة .. وفاء عامر توجه رسالة لمتابعيها بظهور غير متوقع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: غزة: معركة البقاء والصمود أمام مأساة متجددة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: تحديات الرئيس الـ47 للولايات المتحدة

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة نيت حتب

د. الشيماء المشد - الأستاذ المساعد بكليات الشرق العربي

د. الشيماء المشد تكتب: الهوية والتراث.. كيف نستثمر القيم الثقافية لتحقيق النجاح؟

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الشرطة المصرية.. 73 عاماً من العطاء الوطني

المزيد