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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عسل حياتي.. شيرين عبد الوهاب تطرح أغنية جديدة عبر «تليجرام»

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
قسم الفن
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طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية جديدة، تحمل اسم “عسل حياتي”، عبر قناتها على تطبيق تليجرام، وذلك بعدما قامت شركة روتانا بحذفها من موقع يوتيوب.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، بوستر الأغنية وعلقت: «عسل حياتي.. اسمعوها دلوقتي على تليجرام .. في البايو .. كلمات وألحان: عزيز الشافعي، توزيع: النابلسي». 

شيرين - وما زال ع البال

وفي 17 يناير الجاري، طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم ومازال ع البال، عبر قناتها على تطبيق تليجرام.

ونشرت شيرين عبد الوهاب، بوستر الأغنية وعلقت: «ومازال ع البال .. اسمعوها على تليجرام دلوقتي .. كلمات تامر حسين .. ألحان مدين .. توزيع توما». 

شيرين عبد الوهاب وموسوعة جينيس 

حصدت الفنانة شيرين عبد الوهاب، المركز الأول في قائمة Billboard لأفضل 100 فنان عربي (للنساء) لمدة 11 أسبوعاً متتالية، بدءًا من 16 مارس 2024.

وبحسب بيان صحفي، تمكنت شيرين عبدالوهاب من دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ لكونها الفنانة العربية التي بقيت لأطول فترة في قوائم الأغاني الأكثر رواجًا، لتستعيد مكانتها الفنية مجددا وبقوة.

واستطاعت أغاني شيرين، مثل "كلام عينه" و"الوتر الحسّاس" و"صبري قليل" أن تحتل المراكز الأولى في مختلف القوائم الموسيقية.

أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب

طرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية أحدث أغانيها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية على “تليجرام”.

وأغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.

طرحت شيرين عبد الوهاب 6 أغانٍ من ألبومها الجديد، خلال الفترة الماضية، وهي “قالك نسيني، بتمنى أنساك، عسل حياتي، يقابل حبيبي، ما زال على البال، هنحتفل”، حيث حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

أعمال شيرين عبد الوهاب

ألبوم "نساي" الذي طرحته شيرين في عام 2018 حقق نجاحًا باهرًا، حيث احتلت أغانيه المراكز الأولى في مختلف القوائم الموسيقية، ولا يزال هذا الألبوم يحقق نجاحًا حتى الآن.

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