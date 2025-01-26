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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احذر.. تناول هذه الأطعمة مع اللبن الرائب يدمر الأمعاء

اللبن
اللبن
نهى هجرس
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اللبن الرائب أو الزبادي منتج ألبان شائع الاستهلاك ومعروف بفوائده الصحية العديدة، وخاصة لصحة الأمعاء، فهو يحتوي على البروبيوتيك - البكتيريا الحية التي تدعم صحة الجهاز الهضمي وتحسن المناعة.

ومع ذلك، يمكن إبطال فوائد اللبن الرائب عند إقرانه بأطعمة معينة، حيث قد يؤدي الجمع غير السليم إلى تعطيل عملية الهضم، أو التسبب في اختلال توازن الأمعاء، أو يؤدي إلى مشاكل صحية أخرى. 

فيما يلي بعض الأطعمة التي يجب تجنب تناولها مع اللبن الرائب للحفاظ على صحة الأمعاء المثلى:

أكلات لا يجب تناولها مع اللبن الرائب

- سمك

إن الجمع بين اللبن الرائب والأسماك هو خطأ غذائي شائع يمكن أن يؤثر سلبًا على أمعائك، وفقًا لطب الأيورفيدا، فإن اللبن الرائب والأسماك من الأطعمة غير المتوافقة بسبب خصائصهما المتعارضة، عند تناولهما معًا، يمكن أن يسببا خللًا في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى مشاكل مثل الانتفاخ وعسر الهضم أو حالات الجلد مثل الطفح الجلدي والحساسية، قد يؤدي هذا المزيج إلى الإفراط في إنتاج السموم في الجسم.

- مانجو

على الرغم من أن اللبن الرائب والمانجو مغذيان، إلا أن تناولهما معًا قد يسبب الحموضة وعسر الهضم لدى بعض الأفراد، المانجو حلوة بطبيعتها وتثير الشهية، في حين أن اللبن الرائب حامض ومبرد، يمكن أن يؤدي هذا التناقض إلى اختلال توازن درجة الحموضة في المعدة وإبطاء عملية الهضم، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من حساسية المعدة.

- بصل

يعد البصل من المواد الغذائية الأساسية في العديد من الأنظمة الغذائية، ولكن تناوله مع اللبن الرائب قد يؤدي إلى حدوث اضطرابات في الجهاز الهضمي،  حيث يعمل البصل على تسخين الجسم، في حين يعمل اللبن الرائب على تبريده، وقد يؤدي هذا التضارب في الخصائص إلى الانتفاخ والغازات واضطراب المعدة، وبالنسبة لأولئك الذين يعانون من ضعف في الجهاز الهضمي، قد يكون هذا المزيج ضارًا بشكل خاص.

المصدر times of india

الجهاز الهضمي اللبن الرائب اللبن حساسية المعدة أكلات لا يجب تناولها مع اللبن الرائب

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