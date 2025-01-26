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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا باسيليوس يترأس القداس الإلهي بمبنى الأرش بسمالوط

الأنبا باسيليوس
الأنبا باسيليوس
ميرنا رزق
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ترأس صباح اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بمبنى الأرش، بسمالوط.

جاء ذلك بمشاركة مسؤولي مبنى الأرش، وأبنائه من ذوي الهمم، كما ألقى صاحب النيافة عظة الذبيحة الإلهية بعنوان "حياة المحبة".

وعقب القداس الإلهي، اجتمع الأنبا باسيليوس بجميع العاملين بالمبنى، شاكرًا جميع مجهوداتهم المبذولة، مشيرًا إلى ضرورة التفاني في خدمة أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة بالإيبارشية، كما التقى الأب المطران أبناء المبنى، مقدمًا لهم كلمات التشجيع، من أجل تنمية مواهبهم.

القداس الإلهي الكاثوليك القداس الأنبا باسيليوس الأنبا باسيليوس فوزي

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