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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بحضور أمنائها.. أمانة العمل الأهلي بمستقبل وطن تعقد اجتماعا تنظيميا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
عبد الرحمن سرحان
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عقدت أمانة العمل الأهلي المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب فخري طايل اجتماعها التنظيمي الأول، مع أمناء العمل الأهلي في المحافظات لبحث ومناقشة خطة العمل الأمانة خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك بحضور النائب محمد الجارحي الأمين العام المساعد للحزب، وأعضاء هيئة مكتب أمانة العمل الأهلي المركزية وأمنائها في المحافظات.

وفي بداية الاجتماع، أكد النائب محمد الجارجي، أن أمانة العمل الأهلي هي أمانة مستحدثة تهدف إلى مساعدة المواطنين، ولها طبيعة خاصة نظراً لتشابكها مع كيانات أخرى لها نفس الدور الخدمي.

وبدوره، أوضح النائب فخري طايل، أنه تم استحداث أمانة العمل الأهلي لتعظيم الدور الخدمي للحزب والعمل لصالح المواطن، مشيراً الي أهمية التعاون بين أمانة العمل الأهلي والأمانات الأخري في الفعاليات المنظمة حسب نوعها.

وطرح المشاركون في الاجتماع، مجموعة من الأفكار والمقترحات حول تعظيم دور أمانة العمل الأهلي، وكيفية تقديم دعم وخدمات مختلفة للمواطنين الأكثر احتياجاً ، من خلال المبادرات والخدمات المتنوعة التي تقوم بها الأمانة، بجانب عمل قوافل خدمية لدعم القرى الأكثر احتياجا، متداولين أفكارا بشأن التمكين الاقتصادي للمواطنين بالتعاون مع أمانات الحزب المختلفة، في إقامة وتنظيم معارض ومبادرات تساعد علي تحسين دخل المواطن في جميع المحافظات، بجانب عمل بروتوكولات مع عدد من الوزارات والهيئات بما يخدم الصالح العام للمواطن.

مستقبل وطن حزب مستقبل وطن الجارحي أمانة العمل الأهلي طايل

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