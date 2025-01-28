قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسؤولون فلسطينيون: 90 % من العائدين إلى شمال غزة بلا بيوت تؤويهم
وزير الري يتابع موقف إحلال وصيانة البوابات ضمن خطة تطوير منظومة توزيع المياه
الصغرى 11.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء
متحدث الحكومة يزف بشرى عن إقرار الحزمة الاجتماعية: قريبا
شاهد.. ارتفاع الأعلام المصرية في غزة خلال نزوح الأهالي إلى شمال القطاع
كيف ردت التعليم على حكم إلغاء إضافة العربي والدين للمجموع بالشهادات الدولية؟
الدويري: تبادل الأسرى وعودة المهجرين لشمال غزة وتدفق المساعدات نتاج جهود مصرية
طقس السعودية.. تحذيرات لـ 9 مناطق كبرى من الرياح والأمطار
على تراب غزة تحطمت المخططات..عودة أصحاب الأرض
سيدة تدعي زواجها عرفيا من إمام عاشور .. ما الحقيقة؟
البيت الأبيض: ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لبناء قبة حديدية
جيش الاحتلال: أعدنا انتشار قواتنا بمواقع مختلفة في جنوب لبنان خلال الفترة الأخيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

من داخل الكنترول.. وكيل تعليم الوادى الجديد: توجيهات مشددة بالمراجعة الدقيقة

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين
×

أجرى سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بكنترول ولجان تقدير درجات نصف العام لللشهادة الإعدادية 2024-2025م. 

وأكد عبد العزيز مراعاة جميع المعايير من الشفافية والدقة، وعدم المساس بمصلحة الطالب وإعطائه حقه كاملا، لافتا إلى كتابة الدرجات بخط واضح بجانب كل سؤال وعند التجميع النهائي للدرجات، وأن تتم عملية الرصد عند مراجعة أوراق الإجابات بكل دقة وانضباط.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة، بضرورة التزام الجميع بالمسئوليات والمهام المكلفين بها على الوجه الأمثل بما يضمن حسن سير العمل.

كان المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، أعلن عن بدء أعمال تصحيح أوراق الأسئلة بكنترول ولجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسى الأول ( دور يناير ) 2024-2025 م، بإجمالي نحو 5151 طالبا وطالبة بالإدارات التعليمية الخمس، تمهيداً لإعلان النتيجة خلال أيام فور اعتماد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم لها، مؤكداً أنه ووجه بضرورة مراعاة جميع المعايير من الشفافية والدقة وإعطاء كل طالب حقه كاملا.

تعليم الوادي الجديد كنترول الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة

زيادة مرتبات العاملين في القطاع الحكومي والخاص في 2025

آلاء عبد العزيز

مفاجأة.. والدة آلاء عبدالعزيز تكشف عن سبب تدهور حالة ابنتها وخلعها للحجاب| فيديو

آلاء عبد العزيز

لأول مرة.. والد آلاء عبد العزيز يكشف حقيقة مرض ابنته: سأقاضي أصحاب التريند| تفاصيل

صورة تعبيرية

نتائج المرحلة الابتدائية محافظة الجيزة عبر هذا الرابط

نتائج سنوات النقل محافظة الجيزة

نتائج سنوات النقل محافظة الجيزة بالرقم القومي.. ظهرت الآن

نتائج المرحلة الابتدائية

من الأول حتى السادس.. نتائج جميع صفوف المرحلة الابتدائية بالجيزة عبر هذا الرابط

محمود بنتايج

مفاجأة.. محمود بنتايج يطلب الاجتماع مع إدارة الزمالك لفسخ التعاقد

محمود حسن تريزيجيه

أول تعليق من تريزيجيه بعد إعلان عودته للأهلي

ترشيحاتنا

هاتف Galaxy A55

سامسونج تطلق تحديث أمان لفئة من هواتفها

اوبترا الجديدة

مواصفات شيفروليه أوبترا الجديدة 2025

جينيسيس G80ستاندرد

جينيسيس G80 ستاندرد 2025 أبرز 10 مواصفات .. صور

بالصور

بوسي تتألق بملابس كاجوال تبرز قوامها الممشوق

بوسي
بوسي
بوسي

بدائل مذهلة للدجاج.. أفضل 10 أطعمة نباتية غنية بالبروتين

دجاج
دجاج
دجاج

بتر تشكين .. الطريقة المثالية لتحضير الدجاج الهندي الكريمي بنكهة مميزة

بتر تشكين
بتر تشكين
بتر تشكين

ستايل جريء.. نيكول سابا تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة

نيكول سابا
نيكول سابا
نيكول سابا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الملك الأمريكي.. يرسم العالم من جديد!

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: السعودية أولا في سياسة ترامب الخارجية.. مسارات التعاون والتطلعات المستقبلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قالوا عنك

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: بعد غلق الأونروا.. هل سيتوقف دور المرأة الفلسطينية أيضا !

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: السياسية الخارجية الأمريكية مع ترامب

المزيد