من داخل الكنترول.. وكيل تعليم الوادى الجديد: توجيهات مشددة بالمراجعة الدقيقة

أجرى سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بكنترول ولجان تقدير درجات نصف العام لللشهادة الإعدادية 2024-2025م.

وأكد عبد العزيز مراعاة جميع المعايير من الشفافية والدقة، وعدم المساس بمصلحة الطالب وإعطائه حقه كاملا، لافتا إلى كتابة الدرجات بخط واضح بجانب كل سؤال وعند التجميع النهائي للدرجات، وأن تتم عملية الرصد عند مراجعة أوراق الإجابات بكل دقة وانضباط.

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة، بضرورة التزام الجميع بالمسئوليات والمهام المكلفين بها على الوجه الأمثل بما يضمن حسن سير العمل.

كان المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، أعلن عن بدء أعمال تصحيح أوراق الأسئلة بكنترول ولجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية، للفصل الدراسى الأول ( دور يناير ) 2024-2025 م، بإجمالي نحو 5151 طالبا وطالبة بالإدارات التعليمية الخمس، تمهيداً لإعلان النتيجة خلال أيام فور اعتماد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم لها، مؤكداً أنه ووجه بضرورة مراعاة جميع المعايير من الشفافية والدقة وإعطاء كل طالب حقه كاملا.