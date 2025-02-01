صدمة لمحبي الشاي بالحليب.. تأثيراته سلبية أكثر خطورة مما تتصور

يعد الشاي بالحليب واحدًا من أكثر المشروبات المفضلة لدى العديد من الأشخاص حول العالم، حيث يتمتع بنكهته الفريدة التي تجمع بين طعم الشاي الحاد ونعومة الحليب.

اضرار الإكثار من تناول الشاى باللبن

إلا أن ما يجهله الكثيرون هو أن الإفراط في تناول هذا المشروب قد يؤدي إلى آثار صحية غير محمودة، قد تؤثر بشكل كبير على صحة الجسم بمرور الوقت.

وكشف الدكتور عبد الرحمن شمس خبير التغذية، أن تناول الشاي بالحليب باعتدال قد لا يشكل خطرًا، لكن الإكثار منه يمكن أن يترتب عليه العديد من المشكلات الصحية التي يجب أن يكون الناس على دراية بها، وفقًا لتصريحاته لـصدى البلد، تناول كميات كبيرة من الشاي بالحليب قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على الجسم بشكل لا يمكن التنبؤ به، نظرًا لأن الشاي يحتوي على الكافيين، الذي له تأثيرات متباينة على العديد من الأجهزة في الجسم.

الإفراط في تناول الشاي بالحليب

إليك بعض الآثار الجانبية التي قد تنجم عن الإفراط في تناول الشاي بالحليب:

اضطرابات الجهاز الهضمي

تعد اضطرابات الجهاز الهضمي من أبرز المشاكل التي قد يسببها الإفراط في تناول الشاي بالحليب. قد يؤدي شرب كميات كبيرة من هذا المشروب إلى زيادة الغازات وانتفاخ البطن بشكل مزعج. كما أن الإمساك يصبح أكثر شيوعًا بسبب تأثير الكافيين الذي يسبب الجفاف في الجسم، وهو ما يعيق حركة الأمعاء. أيضًا، يمكن أن يعاني البعض من عسر الهضم وزيادة حموضة المعدة، ما يؤدي إلى الشعور بحرقة المعدة.

الإصابة بالأرق

من المعروف أن الكافيين الموجود في الشاي يعتبر منشطًا للجهاز العصبي، ولهذا السبب، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الشاي بالحليب إلى التأثير على أنماط النوم الطبيعية، ما يسبب الأرق واضطراب النوم. الأشخاص الذين يتناولون هذا المشروب بكثرة قد يعانون من صعوبة في النوم والشعور بالتعب المستمر نتيجة قلة النوم.

التوتر والقلق

الإفراط في شرب الشاي بالحليب قد يساهم في زيادة مستويات القلق والتوتر العصبي، خاصةً لدى الأشخاص الذين يكون لديهم حساسية تجاه الكافيين. قد يعاني هؤلاء الأشخاص من العصبية المستمرة، ويشعرون بالتوتر حتى في الأوقات التي لا يكون فيها أي سبب مباشر لهذا الشعور. الكافيين قد يسبب أيضًا زيادة في ضربات القلب، ما يزيد من التوتر العصبي.

مشاكل في الكلى

زيادة تناول الكافيين بشكل مفرط قد يؤثر سلبًا على الكلى. حيث يؤدي الكافيين إلى زيادة الضغط على الكلى، ما يمكن أن يتسبب في مشاكل في وظائف الكلى على المدى الطويل، خاصة إذا كانت الكلى بالفعل في حالة صحية غير جيدة. الإفراط في الكافيين يزيد من خطر تكون الحصوات في الكلى ويساهم في تقليل قدرة الجسم على معالجة السوائل بشكل سليم.

في النهاية، على الرغم من أن الشاي بالحليب يعد مشروبًا لذيذًا وله فوائد متعددة عندما يتم تناوله بشكل معتدل، إلا أن الإفراط فيه قد يحمل معه العديد من المخاطر الصحية. ينصح دائمًا بموازنة استهلاك هذا المشروب وعدم تجاوزه لتجنب تأثيراته السلبية على الجسم.