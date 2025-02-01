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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جامعة حلوان تعزز الوعي الثقافي| مشاركة طلابية واسعة في معرض القاهرة للكتاب

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي
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واصلت جامعة حلوان مشاركتها الفعالة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 56، من خلال تنظيم زيارات طلابية منظمة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبإشراف العقيد عماد حمدي، مدير إدارة التربية العسكرية.

أكد الدكتور السيد قنديل على أن "هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة الشاملة لتعزيز التنمية الثقافية والمعرفية للطلاب. فمعرض الكتاب ليس مجرد حدث ثقافي عابر، بل هو منصة حضارية تعكس مكانة مصر الريادية في المشهد الثقافي العربي والعالمي."

وتضمنت الزيارة جولة خاصة في جناح وزارة الدفاع، حيث استمع الطلاب إلى شرح تفصيلي عن تاريخ القوات المسلحة المصرية وبطولاتها عبر العصور، وتعرفوا على أبرز المعارك والانتصارات التي سطرها الجيش المصري في سجل التاريخ، مما عزز من روح الانتماء والفخر لدى الطلاب بقواتهم المسلحة.

وتأتي هذه الزيارات ضمن خطة الجامعة لتفعيل الأنشطة الطلابية خلال إجازة نصف العام الدراسي، حيث تهدف إلى تعزيز مهارات الطلاب وفتح آفاق جديدة للمعرفة والإبداع. وقد أتاحت هذه المبادرة للطلاب فرصة فريدة للتواصل المباشر مع أحدث الإصدارات الثقافية والعلمية والأدبية.

وعبر الطلاب المشاركون عن امتنانهم العميق لإدارة الجامعة لإتاحة هذه الفرصة الثمينة، مؤكدين أن الزيارة مكنتهم من الاطلاع على مجموعة متنوعة من المؤلفات القيمة التي تثري معارفهم وتوسع مداركهم.

وتشهد الدورة الحالية للمعرض مشاركة غير مسبوقة، حيث تضم 1345 داراً للنشر من 80 دولة، مع حضور 6150 عارضاً يقدمون أحدث الإصدارات الأدبية والفكرية. كما يتضمن المعرض برنامجاً ثقافياً حافلاً يشمل أكثر من 600 فعالية متنوعة، مما يجعله منصة ثقافية شاملة تدعم رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة في تعزيز الثقافة والمعرفة.

جامعة حلوان معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي

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