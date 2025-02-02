أسعار الدواجن وطبق البيض اليوم الأحد 2 فبراير 2025

مع بداية شهر فبراير وثاني أيام الأسبوع، يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة أسعار الدواجن وطبق البيض.

وشهدت أسعار الدواجن استقرارًا اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025، وذلك بعد التراجع الذي شهدته أسعار الدواجن يوم الخميس الماضي بواقع 2 جنيه في الكيلو الواحد.

وسنرصد خلال السطور التالية أسعار الدواجن بمختلف أنواعها.

أسعار الدواجن

سجلت الفراخ البيضاء سعر يتراوح بين 85 جنيهًا إلى 86 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتباع إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 86 جنيهًا إلى 95 جنيهًا.

سجلت الفراخ الساسو سعر يتراوح بين 87 جنيهًا إلى 88 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ويتم بيعها في الأسواق بسعر يتراوح بين 97 و98 جنيهًا.

استقرت أسعار الفراخ البلدي عند سعر يتراوح بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.

انخفض سعر الفراخ الأمهات إلى 70 جنيهًا للكيلو في المزرعة.

أسعار الكتاكيت

تراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات بين 45 جنيهًا إلى 52 جنيهًا.

سجل الكتكوت الأبيض قطعان سعر يتراوح بين 38 جنيهًا إلى 38.5 جنيهًا.

سجل الكتكوت الساسو سعر يتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.

سجل أيضًا الكتكوت الساسو بيو سعر يتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.

سجل الكتكوت البلدي الحر سعر يتراوح بين 5.5 جنيهات إلى 6.5 جنيهًات.

أسعار البط

جاء سعر البط البلدي ليسجل 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.

سجل البط الفرنساوي سعر يتراوح بين 74 جنيهًا إلى 75 جنيهًا للكيلو.

استقر البط المسكوفي عند سعر يتراوح بين 94 جنيهًا إلى 95 جنيهًا للكيلو

تراوح سعر البط بغالي بين 84 جنيهًا إلى 85 جنيهًا للكيلو.

أسعار الرومي

لحم رومي ابيض سجل سعر يتراوح بين 114 جنيهًا إلى 115 جنيهًا للكيلو.

لحم رومي اسمر فسجل سعر يتراوح بين 134 جنيهًا إلى 135 جنيهًا للكيلو.

أسعار البيض