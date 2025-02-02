أسعار الدواجن وطبق البيض اليوم الأحد 2 فبراير 2025

مع بداية شهر فبراير وثاني أيام الأسبوع، يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة أسعار الدواجن وطبق البيض.
وشهدت أسعار الدواجن استقرارًا اليوم الأحد الموافق 2 فبراير 2025، وذلك بعد التراجع الذي شهدته أسعار الدواجن يوم الخميس الماضي بواقع 2 جنيه في الكيلو الواحد.
وسنرصد خلال السطور التالية أسعار الدواجن بمختلف أنواعها.
أسعار الدواجن
- سجلت الفراخ البيضاء سعر يتراوح بين 85 جنيهًا إلى 86 جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتباع إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 86 جنيهًا إلى 95 جنيهًا.
- سجلت الفراخ الساسو سعر يتراوح بين 87 جنيهًا إلى 88 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ويتم بيعها في الأسواق بسعر يتراوح بين 97 و98 جنيهًا.
- استقرت أسعار الفراخ البلدي عند سعر يتراوح بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.
- انخفض سعر الفراخ الأمهات إلى 70 جنيهًا للكيلو في المزرعة.
أسعار الكتاكيت
- تراوح سعر الكتكوت الأبيض شركات بين 45 جنيهًا إلى 52 جنيهًا.
- سجل الكتكوت الأبيض قطعان سعر يتراوح بين 38 جنيهًا إلى 38.5 جنيهًا.
- سجل الكتكوت الساسو سعر يتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.
- سجل أيضًا الكتكوت الساسو بيو سعر يتراوح بين 13 جنيهًا إلى 14 جنيهًا.
- سجل الكتكوت البلدي الحر سعر يتراوح بين 5.5 جنيهات إلى 6.5 جنيهًات.
أسعار البط
- جاء سعر البط البلدي ليسجل 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا للكيلو.
- سجل البط الفرنساوي سعر يتراوح بين 74 جنيهًا إلى 75 جنيهًا للكيلو.
- استقر البط المسكوفي عند سعر يتراوح بين 94 جنيهًا إلى 95 جنيهًا للكيلو
- تراوح سعر البط بغالي بين 84 جنيهًا إلى 85 جنيهًا للكيلو.
أسعار الرومي
- لحم رومي ابيض سجل سعر يتراوح بين 114 جنيهًا إلى 115 جنيهًا للكيلو.
- لحم رومي اسمر فسجل سعر يتراوح بين 134 جنيهًا إلى 135 جنيهًا للكيلو.
أسعار البيض
- تراوح سعر كرتونة البيض (الأحمر) بين 150 جنيهًا إلى 152 جنيهًا في المزرعة، ليتم بيعها في الأسواق بسعر يتراوح بين 160 جنيهًا إلى 162 جنيهًا.
- كرتونة البيض (الأبيض) سجلت سعر يتراوح بين 149 جنيهًا إلى 151 جنيهًا في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 159 جنيهًا إلى 161 جنيهًا.
- سجلت كرتونة البيض (البلدي) سعر يتراوح بين 119 جنيهًا إلى 120 جنيهًا لتباع في الأسواق بسعر يتراوح بين 129 جنيهًا إلى 130 جنيهًا.