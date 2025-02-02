تحصين 135 ألف رأس ماشية خلال الأسبوع الأول من الحملة القومية بالبحيرة

تواصل مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة دكتور محمد مصطفى سالم فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الجلد العقدي وجدري الأغنام لعام 2025 م، والتى انطلقت الأحد الماضي الموافق 26 يناير.

وقامت المديرية بتحصين عدد 93408 أبقار و 41947 اغنام وماعز ليصبح إجمالي ما تم تحصينه خلال الأسبوع الأول من الحملة 135 ألف و 355 رأس وذلك من خلال فرق التحصين بجميع الإدارات التابعة للمديرية.

كما تم تحصين 137 رأس بلقاحى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع وذلك بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، بالإضافة إلى تحصين 900 طائر بلقاح انفلونزا الطيور و تم إصدار 306 تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك خلال الأسبوع المنتهى فى 30 يناير 2025 م.

وبلغ إجمالي أعداد الحيوانات التي تم ترقيمها وتسجيلها بنطاق المحافظة 3091 رأس ماشية وأغنام.

وتناشد المديرية جميع المزارعين ومربي الماشية وحائزي الثروة الحيوانية في مختلف أنحاء المحافظة بالتعاون مع فرق التحصين المنتشرة لتقديم ماشيتهم للجان وفرق التحصين المنتشرة بجميع الإدارات التابعة للمديرية .