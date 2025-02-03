قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدكتور رضا حجازي: معرض القاهرة للكتاب يوفر احتياجات الجمهور المتعطش للمعرفة
رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة برقم الجلوس |ظهرت الآن
سيرة الحب .. ذكرى مرور 50 عامًا على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم
ترامب: الأمريكيون قد يشعرون "بألم" في الحرب التجارية مع المكسيك وكندا والصين
"النقل" تدعو اتحادي الصناعات والغرف التجارية للاستفادة من مميزات خط "الرورو" الملاحي
الحجاب مش تدين ولبست بدلة رقص.. نهال عنبر تكشف سرا أخفته 4 سنوات
بتطلع لايفات وتقول كبسوا.. منى تلجأ للطلاق بعد اعتداء زوجها عليها لشكوكه في مصدر أموالها
الوزراء: الدولة تستهدف أن تكون المقصد السياحي الأكثر تنوعًا في العالم
الصيام في شهر شعبان.. فضائل عظيمة وأحكام هامة يجب معرفتها
محكوم عليه بالمؤبد.. مقتل عنصر خطر في مواجهة مع الشرطة بأسوان
بعد عودة النازحين.. الأغذية العالمي: الاحتياجات الإنسانية في قطاع غزة هائلة
يوفر 35 ألف فرصة عمل.. تعاون جديد بين جهاز تنمية المشروعات ومحافظة الجيزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

"النقل" تدعو اتحادي الصناعات والغرف التجارية للاستفادة من مميزات خط "الرورو" الملاحي

ميناء
ميناء
أ ش أ

دعت وزارة النقل، اليوم /الاثنين/، اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال، إلى ضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها خط "الرورو" الملاحي لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا، ومنها إلى أوروبا والعكس وذلك باستخدام الشاحنات المُبردة والجافة.

وأوضحت الوزارة- في بيان- أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات إلى الدول الأوروبية ودول العالم المختلفة لدعم الاقتصاد القومي، وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط "الرورو" بين ميناءي دمياط وتريستا الإيطالي وانطلاق أولى رحلاته في الثامن والعشرين من نوفمبر الماضي؛ لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية.

ونوهت الوزارة بأن خط "الرورو"، الذي يعد ممرا أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية، يساهم في تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وإفريقيا، فضلاً عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المُساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلاً عن توفير أكثر من ألفي فرصة عمل للسائقين المصريين.

وأشارت إلى تمتع الخط الرابط بين مصر وإيطاليا لمبدأ المعاملة بالمثل في ميناءي البلدين، من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية، حيث تم تخفيض رسوم المواني من 26050 دولارا إلى 3250 دولارا للرحلة ( بقيمة خصم تقدر بنسبة 88 في المائة)، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع مع الاشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة، إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية، وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف ( X RAY ) لصالح المشروع.

ونوهت الوزارة كذلك بأنه تم في إطار الربط الآلي بين الميناءين إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط للتكامل مع المنصة الخاصة بمجتمع الميناء الإيطالي، وكذلك تجهيز منصة آلية لاستقبال بيانات الشاحنات القادمة من منصة مجتمع الميناء الإيطالي، وهي تحتوي على (بيانات خاصة بنوع البضائع والأوزان- بيانات تفصيلية للشاحنين)، بالإضافة إلى ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية، كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولى، وكذا تم اعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمدة من قسم التجارة والنقل بالأمم المتحدة، وتنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة يتم من خلالها قراءة السيل الإلكتروني من خلال تكنولوجيا "RFID" للتحقق من حالة السيل (جيد/ تالف).

ولفتت وزارة النقل- بحسب بيان، اليوم /الاثنين/- إلى مميزات خط التعاون الجمركي، حيث تم الحصول على منحة الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية من خلال توقيع مذكره التفاهم بين جمارك البلدين، وإصدار المنشور الجمركي لخط "الرورو" المصري الإيطالي، واعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتضمن خاصية الإنذار حالة فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة والرطوبة، بما في ذلك سلامة محتوى الحاوية وإخضاعها لإجراءات فحص جمركية أكثر سهولة.
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد انضمام مصر لاتفاقية (فيينا) عام 1968 وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023، تم القضاء على أي معوق خاص باللوحات المعدنية والرسوم وتم توقيع مذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري، كإطار لتنظيم حركة المركبات البرية الخاصة بالخط، كما تم حل موقف اللوحات المعدنية مع تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لسرعة تغييرها بمنفذ داخل ميناء (دمياط) واعتماد مواصفات وسائل إطفاء الحريق الإيطالية، بالإضافة إلى أنه تم تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية المنصوص عليها بالقرار رقم 278 لسنة 2017 الذي يقضي بدفع 300 دولار أمريكي لكل تريلا وارد و350 دولار أمريكي لكل تريلا صادر؛ لتصبح الرسوم 100 دولار أمريكي.
ونوهت الوزارة بالتنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بخروج سائقين شاحنات أجنبية بشرط حصول السائقين على تأشيرة دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك السماح بدخول وخروج سيارات أجنبية بقيادة مالكها بشرط الحصول على تأشيرة دخول/ خروج لجمهورية مصر العربية مسبقاً، كما تم التنسيق مع هيئة السلامة والتفتيش البحري للسماح بتواجد السائقين على سفينة "الرورو" بشرط ألا يزيد عدد السائقين على السفينة عن 11 سائقا.
وفيما يتعلق بالبضائع المنقولة على الخط، نوهت الوزارة بأنه تم إضافة ميناء (دمياط) للقرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة تقوم بإجراءات الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها، بالإضافة إلى مواني (الإسكندرية – بورسعيد - السخنة - القاهرة الجوي) ليتسنى تحقيق تشغيل اقتصادي للخط.
وأشارت إلى أن مواعيد خط "الرورو" أسبوعياً من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا والعكس، هي كالتالي: (وصول السفينة الساعة الثالثة عصر يوم الخميس من كل أسبوع إلى ميناء دمياط قادمة من ميناء تريستا، ومغادرتها من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا مُحملة بالمنتجات المصرية الساعة 10 صباح يوم الجمعة من كل أسبوع، ثم وصول السفينة إلى ميناء تريستا بإيطاليا الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين من كل أسبوع ومغادرتها من ميناء تريستا إلى ميناء دمياط الساعة السادسة مساء.
وأضافت الوزارة، أنه يتم نقل البضائع والمنتجات المصرية التي تصل تباعاً إلى ميناء تريستا إلى روتردام بهولندا عبر قطار بضائع مُخصص لنقل المُنتجات المصرية؛ ليتم بعد ذلك نقل تلك المُنتجات برياً إلى المُدن الهولندية المختلفة وإنجلترا وبلجيكا.
 

الغرف التجارية النقل الحاصلات الزراعية اتحاد الصناعات الرورو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احمد سليمان

مجلس الزمالك يوافق بالاجماع على اعتذار أحمد سليمان

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس |ظهرت الآن في 8 محافظات

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس.. درجاتك هنا

إجازات شهر رمضان 2025

مفاجأة بشأن إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام للموظفين والبنوك والمدارس

عيار 21 مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الاثنين 3-2-2025؟

عيار 21 مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الاثنين 3-2-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

القهوة

ماذا يحدث عند تناولها 3 مرات في اليوم؟ جمال شعبان يكشف مفاجأة عن القهوة

مجلس الوزراء

قبل عرضها على الرئيس السيسي.. اجتماع حكومي لوضع إطار حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

ترشيحاتنا

اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

صناعة الشيوخ تناقش دارسة قياس الأثر التشريعي لقانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية

الإيجار القديم

بعد طرد ورثة من شقة إيجار قديم..متى يطبق الحكم على المستأجرين

عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب

برلماني: إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة خطوة لتحقيق الاستقرار المجتمعي

بالصور

دياموند بو عبود: شخصية ريما مليئة بالصراعات الداخلية واستعنت بطبيب نفسي لفهم تفاصيلها.. حوار

دياموند بو عبود
دياموند بو عبود
دياموند بو عبود

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت أجنحة الدجاج

أجنحة الدجاج
أجنحة الدجاج
أجنحة الدجاج

أبرزهم عمر رياض وأميرة أديب.. أبناء النجوم في ماراثون رمضان 2025

أبناء النجوم فى مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
أبناء النجوم فى مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
أبناء النجوم فى مسلسلات رمضان ٢٠٢٥

مباراة درامية خارج التوقعات.. مسلسلات الأجزاء في رمضان 2025 مفاجآت وجرأة وتشويق.. القائمة كاملة

مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
مسلسلات رمضان ٢٠٢٥
مسلسلات رمضان ٢٠٢٥

فيديو

نهال عنبر

الحجاب مش تدين ولبست بدلة رقص.. نهال عنبر تكشف سرا أخفته 4 سنوات

دياموند بو عبود

دياموند بو عبود: شخصية ريما مليئة بالصراعات الداخلية واستعنت بطبيب نفسي لفهم تفاصيلها.. حوار

هل يتنقم طارق العريان من أصالة

طارق العريان ينتقم من أصالة ويحذف أغنيتها الشهيرة.. إيه الحكاية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الذكاء الاصطناعي .. سلاح تدمير غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر والقضية الفلسطينية .. موقف ثابت في مواجهة التحديات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: مصر القوية لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: صلابة الشعوب طريق النصر.. التهجير في عقول واهمة

المزيد