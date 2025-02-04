شيفروليه اوبترا "اعلى فئة" أوتوماتيك.. بأرخص سعر

تعد السيارة شيفروليه أوبترا واحدة من أشهر الطرازات التي انطلقت في السوق المصري باختلاف أجيالها، وذلك وسط عائلة السيدان.

وظهرت السيارة شيفروليه أوبترا موديل 2019 في السوق المصري للسيارات المستعملة، بحالة الفبريكا من الداخل، وضمن إصدارات هاي لاين عالية التجهيزات.

شيفروليه اوبترا

وقدر سعر هذه السيارة بحوالي 460 الف جنيه، وننصح دوما بأهمية متابعة متوسط أسعار السيارة في سوق المستعمل لتحديد أفضل قيمة، بالإضافة إلى إجراء الفحص الفني الشامل للتأكد من حالتها العامة.

القدرات الفنية وتجهيزات السيارة شيفروليه أوبترا

تعتمد السيارة شيفروليه اوبترا على محرك رباعي الأسطوانات، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 110 حصانا، و147 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران.

شيفروليه اوبترا

وتعمل السيارة بناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الجر الامامي للعجلات، وقدمت السيارة بقدرات قياسية للتسارع بلغت 13 ثانية وصولا من وضع السكون 0 الى سرعة 100 كم/ساعة.

شيفروليه اوبترا

زودت السيارة شيفروليه اوبترا بعدد من التجهيزات منها، مكيف هواء، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، نظام صوتي ترفيهي، مرايات جانبية تحكم كهربائي، فتحة سقف، قفل مركزي للأبواب، ريموت تحكم.

شيفروليه اوبترا

وحصلت السيارة على تجهيزات تتعلق بالحماية والأمان منها، فرامل abs مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل ebd، وسائد هوائية ثنائية للحماية من التصادم، إنذار مانع للسرقة، أحزمة أمان ثلاثية.