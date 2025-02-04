اليوم.. محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

يعتمد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، الثلاثاء، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، بحضور الدكتور علاء جودة، وكيل وزارة التربية والتعليم.

نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

تشهد محافظة كفر الشيخ حالة من الترقب والقلق بين طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور، وتزايدت عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

خطوات الاستعلام عن النتيجة

أعلنت مديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ عن إمكانية الاستعلام عن النتيجة فور اعتمادها من خلال الخطوات التالية:

زيارة موقع المديرية: الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ (https://www.kfsedu.gov.eg/).

اختيار المرحلة التعليمية: تحديد "المرحلة الإعدادية".

إدخال البيانات: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

الضغط على بحث: ستظهر النتيجة فور اعتمادها.