مصرع شاب وإصابة اثنين في حادث تصادم على طريق طنطا

شهد طريق طنطا – بسيون بمحافظة الغربية حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، ما أسفر عن مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين بجروح وكدمات متفرقة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق طنطا – بسيون. وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتم الدفع بثلاث سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بسيون المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث أسفر عن مصرع شاب يُدعى "محمد . ص" (18 عامًا) من قرية قرانشو، فيما أُصيب شخصان آخران بإصابات متفاوتة.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.