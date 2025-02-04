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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الكشف الطبى بالمجان على 611 حالة بقافلة الرمد المتكاملة بدمياط

قافله طبية
قافله طبية
زينب الزغبي

تابع  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، سير العمل بالقوافل الطبية التى أطلقتها رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع محافظة دمياط و مديرية الصحة ، وذلك للتأكد من تحقيق أهدافها لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

حيث شهد اليوم إطلاق قافلة رمد متكاملة " أمراض العيون " بالوحدة الصحية بكفر شحاتة بمركز كفر سعد،  قدمت خدماتها إلى ٦١١ حالة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل عدد ٧٤ حالة لإجراء عمليات جراحية وإجراء نظارات لعدد ٢٥٦ حالة .

وستشهد الثلاثة أيام القادمة قوافل أخرى ، فغدًا  سيتم إطلاق قافلة أخرى بكفر شحاتة أيضًا تتضم تخصصات متكاملة " عظام ، باطنة ، أطفال ، جلدية وانف وأذن وحنجرة " ، والأربعاء بالوحدة الصحية بشط جريبة قافلة خدمات متكاملة أيضًا،  و أخيراً الخميس بشط جريبة قافلة رمد متكاملة.

دمياط قافلة طبية محافظ دمياط

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