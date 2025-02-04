الكشف الطبى بالمجان على 611 حالة بقافلة الرمد المتكاملة بدمياط

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، سير العمل بالقوافل الطبية التى أطلقتها رئاسة مجلس الوزراء بالتنسيق مع محافظة دمياط و مديرية الصحة ، وذلك للتأكد من تحقيق أهدافها لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

حيث شهد اليوم إطلاق قافلة رمد متكاملة " أمراض العيون " بالوحدة الصحية بكفر شحاتة بمركز كفر سعد، قدمت خدماتها إلى ٦١١ حالة ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل عدد ٧٤ حالة لإجراء عمليات جراحية وإجراء نظارات لعدد ٢٥٦ حالة .

وستشهد الثلاثة أيام القادمة قوافل أخرى ، فغدًا سيتم إطلاق قافلة أخرى بكفر شحاتة أيضًا تتضم تخصصات متكاملة " عظام ، باطنة ، أطفال ، جلدية وانف وأذن وحنجرة " ، والأربعاء بالوحدة الصحية بشط جريبة قافلة خدمات متكاملة أيضًا، و أخيراً الخميس بشط جريبة قافلة رمد متكاملة.